Berea cu esenţă de cânepă, un pericol!?

Preşedintele Centrului Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO) România, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici, a organizat, vineri, o conferinţă de presă pentru a atrage atenţia asupra posibilelor probleme pe care le-ar putea genera comercializarea în România a berii cu esenţă de cânepă. „Tragem un semnal de alarmă, pentru că se deschid porţile spre o nouă categorie de substanţe care-i amăgesc pe cei tineri şi le periclitează sănătatea fizică şi morală. Am auzit, mi-a confirmat şi Lazăr (Gigel Lazăr, reprezentant CIADO la Comisia Europeană - n.r.), că la Galaţi, care a fost şi punctul de plecare a celorlalte droguri, s-a lansat pe piaţă o bere care conţine elemente de marijuana. Marijuana e o plantă pe care o ştie toată lumea, e o formă de cânepă“, a declarat academicianul Bălăceanu Stolnici. El a arătat că marijuana are două mari neajunsuri: atrage după sine nişte elemente nocive pentru organism şi deschide poarta către consumul celorlalte droguri mult mai violente, cum sunt heroina şi cocaina. „Cantitatea care se regăseşte în această bere, fiind vorba despre esenţa de cânepă, este de 0,03, opinându-se de către autorităţile române că, fiind sub 0,15, nu ar produce efecte asupra organismului în timp, ceea ce, din punctul nostru de vedere, este o nouă capcană a celor ce comercializează în general produse psihotrope şi psihoactive“, a afirmat Gigel Lazăr, reprezentant CIADO la Comisia Europeană.