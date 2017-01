Berea se scumpeşte cu 30%

Din cauza dublării preţului la hamei în 2007, faţă de producţia din 2006, preţul berii va creşte cu aprox 30%. „Vor creşte în continuare preţurile la materia primă, pentru că se înregistrează o criză la nivel mondial, fapt ce va genera scumpirea berii. De exemplu, o bere care costă în prezent un leu, va ajunge la 1,3 lei anul acesta\", a spus directorul general al Patronatului Societăţilor Independente Producătoare de Bere din România (PSIPBR), Vifor Verşescu. El a precizat că producţia de bere, în cadrul companiilor membre ale Patronatului Societăţilor Independente Producătoare de Bere din România a scăzut în 2007 cu circa 3-4% faţă de 2006, ajungînd la 1,35 milioane hectolitri. „Scăderea a fost cauzată de apariţia berii bulgăreşti pe piaţa românească. Aceasta a atacat în special piaţa din sudul României, apoi a ajuns în Ardeal, Sibiu şi Suceava. În primele şapte luni din 2007, acest produs a intrat în ţară fără plata accizelor şi, prin urmare, s-a vîndut cu un preţ mai mic, afectînd fabricile din sud care şi-au scăzut producţia cu 20%-30%. În aceste condiţii, în primele şase luni din 2007 au intrat în România 100.000 de hectolitri de bere bulgărească, o mare parte fiind bere Boliarka, care şi-a îndreptat spre România 6% din producţia totală\", a mai spus Vifor Verşescu. În altă ordine de idei, reprezentanţii micilor producători de bere, firme cu capacităţi sub 200.000 de hectolitri pe an, sînt de părere că aprobarea Legii berii, proiect care prevede ştergerea parţială a datoriilor acumulate pînă la finele lui 2003, va salva unele fabrici de la închidere şi locurile de muncă a 2.000 de angajaţi. „În Germania, autorităţile luptă pentru cei 2.000 de salariaţi de la Nokia. În România, ne bucurăm că se mai duc doar 2.000 locuri de muncă\", a declarat Şerban Danciu, reprezentantul PSIPBR în Comisia de dialog social de la Ministerul Economiei şi Finanţelor. Actul normativ a fost iniţial adoptat în toamna anului 2006, primind ulterior avizul Curţii Constituţionale, dar a fost retrimis Parlamentului de preşedintele Traian Băsescu, pe motiv că ar fi „o lege pentru infractori\". Proiectul de lege prevede scutirea parţială a producătorilor de bere cu capacităţi mai mici de 200.000 hectolitri pe an de la plata datoriilor acumulate pînă la 31 decembrie 2003. Potrivit lui Danciu, valoarea totală a sumei care urmează să fie ştearsă este de circa 10 milioane euro, suma totală a datoriilor ridicîndu-se la circa 16 milioane euro.