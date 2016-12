Berlinala, foarte aproape de o invazie de tineri cineaşti români

Se apropie o ediţie jubiliară a Festivalului de Film de la Berlin, a 60-a, programată între 11 şi 21 februarie. Deşi la această oră unele lucruri par să fie încă ţinute sub embargo, de altele suntem siguri. S-a vorbit, cu ceva vreme în urmă, de invitarea lui Dragoş Bucur la „Shooting Stars”, unde ne aducem aminte că a participat şi Anamaria Marinca. Aleasă în competiţia „Urşilor”, va fi producţia Strada Film „Eu când vreau să fluier, fluier”, un titlu haios care prezintă ecuaţia dramatică a unei iubiri „imposibil de imaginat”, între un deţinut care evadează, deşi nu mai avea mult din pedeapsă, sub presiunea iubirii lui pentru o studentă la sociologie. Rolul principal feminin a fost încredinţat unei studente la actorie, Ada Condeescu. Celelalte personaje, în principal de tineri, sunt oferite unor deţinuţi, neprofesioniştii jucând propria condiţie. Ei au fost aleşi în urma unor preselecţii prelungite la penitenciarele din Craiova şi Tichileşti, iar o bună parte din filmări au folosit perimetrul similiar de la Poarta Albă, echipa fiind stabilită în vara trecută la Cernavodă, în sediul unui fost CAP. Juriul, condus în acest an de Werner Herzog, va avea de ales între un film cu deţinuţi şi, între altele, unul semnat de Roman Polanski, finalizat pe ultima sută de metri, de un cineast aflat în detenţie.

Altceva ar fi de semnalat. Tocmai de aceea am lăsat la urmă numele regizorului român. El se numeşte Florin Şerban şi are studii de cinema la Columbia University. Poate ar fi câte ceva de spus şi despre mersul finanţării acestei producţii, iniţial avându-l la bord pe Cătălin Mitulescu. Nu voi intra pe acest teren, lăsându-l pentru mai târziu, la ora premierei pesemne. Ceea ce ţin să sublinez acum este apariţia unui regizor şcolit peste Ocean, în linia unor experienţe tot mai pronunţate. Să-l amintim pe Bogdan Dumitrescu, venind din Italia, pe Călin Netzer, din Germania, şi, anticipând, pe Alex Rotaru, care se întoarce după o perioadă nord-americană, unde a lucrat ca documentarist, spre a realiza în România „Sfârşitul ploilor”, aflat în turnaj la ora de faţă.

Iată, aici, un capitol tot mai consistent al cinematografiei noastre care oferă şansa debutului unor tineri reîntorşi de la studii din străinătate. Fenomenul este de discutat, fiind cu mult mai amplu şi mai diversificat.

Un alt tânăr de viitor, Constantin Popescu, va fi la Berlin cu „aproape linişte”, debutul său în lungemetraj. La „scurt” stăm de asemenea bine. Avem două titluri: „Colivia”, de Adrian Sitaru şi „Derby”, de Paul Negoescu, aflat pentru al treilea an în festival.

Va fi o ediţie jubiliară, cu o retrospectivă interesantă - „Parada starurilor” - şi cu o pagină a cinematografului clasic, spectatorii putând vedea o variantă modernizată a celebrului „Metropolis”, capodopera tot atât de celebrului Fritz Lang.