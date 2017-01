Berlusconi a plătit taxă de protecţie Mafiei

Premierul italian, Silvio Berlusconi, i-ar fi plătit unui cap mafiot 345.000 de euro pe an, pentru protecţie, susţine un fost membru al Mafiei. Potrivit ”Daily Mail”, mafiotul italian Giovanni Brusca, în vârstă de 54 de ani, poreclit il Porco (Porcul), a oferit numeroase informaţii poliţiei, după arestarea sa în 1996. ”La începutul anilor \'80, Mafia, prin Stefano Bontade, Naş în Palermo, Sicilia, a investit o groază de bani prin Berlusconi. Am auzit atunci de la diverse persoane că Berlusconi a plătit protecţie”, a declarat Brusca, care a depus mărturie în cazul a doi politicieni acuzaţi de corupţie. ”Au fost aproape 600 de milioane de lire pe an (circa 345.000 de euro) - totul avea legătură cu afacerile sale din Sicilia”, a adăugat el, precizând că banii i-au fost plătiţi capului capilor Mafiei, Toto Riina, după ce Bontade a fost împuşcat de o bandă rivală, la împlinirea a 42 de ani, în 1981. ”Berlusconi a oprit atunci plata, astfel că a trebuit să aranjăm o lovitură pentru ca el să plătească din nou”, a declarat Brusca, fără să ofere detalii despre ce lovitură este vorba. Se crede însă că ar fi vorba despre atacul cu bombă din 1986 asupra vilei în care locuia Berlusconi la Milano, care a provocat pagube minore. Brusca a fost condamnat pentru uciderea, în 1992, cu o bombă amplasată în maşină, a judecătorului Giovanni Falcone. El a ordonat, de asemenea, răpirea fiului în vârstă de 11 ani al unui alt mafiot, pe care ulterior l-a ucis şi l-a dizolvat în acid!

Berlusconi a acuzat, ieri, opoziţia de centru-stânga, înainte de alegerile din Milano, din 28-29 mai. ”Milano nu poate deveni un oraş islamic, un oraş al romilor, plin de tabere de romi şi asaltat de străini cărora stânga vrea să le dea drept de vot”, a spus el. Berlusconi le-a cerut italienilor să-l aleagă pe primarul în exerciţiu, Letizia Moratti, în locul candidatului de centru-stânga, Giulianmo Pisapia, pe care premierul l-a numit ”extremist de stânga”. Săptămâna trecută, într-un prim tur la Milano, Pisapia a obligat-o pe Moratti la un tur doi, după ce a primit 48% din voturi, faţă de 42% primite de aceasta. Milano a fost un fief al centru-dreptei aproape 20 de ani şi oraşul este condus acum de o coaliţie între partidul lui Berlusconi şi cel antiimigraţie Liga Nordului. Moratti se opune construirii unei moschei în Milano, aşa cum cere comunitatea musulmană, pentru că, în opinia sa, ”s-ar ajunge la un centru de atracţie pentru grupările islamice din întreaga Italie, care nu ar mai putea fi controlate”. Pisapia a spus însă că oraşul trebuie să aibă grijă de comunitatea musulmană. În timp ce ambii candidaţi susţin închiderea taberelor de romi din zonă, Pisapia subliniază că acestea sunt ”rezultatul politicilor neglijente din trecut aplicate de Guvernul de centru-dreapta”.

Tot ieri, avocatul lui Berlusconi a anunţat că acesta nu va fi prezent la audierea din 31 mai din procesul în care este acuzat de relaţii sexuale cu o prostituată minoră, pentru că atunci se va afla în Belarus. Niccolo Ghedini a mai spus că vizita în Belarus nu-i va permite premierului să participe nici la o audiere la 30 mai într-un alt proces, în care Berlusconi e acuzat de fraudă fiscală. Berlusconi este vizat de patru procese.