Berlusconi face economii

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a anulat plăţile lunare de 2.500 de euro acordate tinerelor care participau la petrecerile private organizate de el, măsură care face parte dintr-un plan mai larg de economii, anunţă presa italiană. Decizia ar putea avea legătură cu deschiderea unei anchete privind coruperea de martori, după ce tinerele, cărora Berlusconi le plătea această sumă de peste trei ani, au depus mărturie în favoarea sa în procesul Ruby, în care fostul premier italian a fost condamnat pentru întreţinere de relaţii cu o minoră şi abuz de putere. Plata sumei de 2.500 de euro persoanelor care depun mărturie într-un proces în care cel care dă banii este inculpat este un act ilegal, o influenţare a mărturiilor, aprecia, în noiembrie anul trecut, tribunalul din Milano. De altfel, o anchetă preliminară împotriva lui Berlusconi, pentru corupere de martori, a fost deschisă joi. Fostul şef al Guvernului italian, în vârstă de 77 de ani, a afirmat în mai multe rânduri că aceşti bani, a căror plată nu a negat-o niciodată, erau acordaţi tinerelor în urma neplăcerilor suferite în ancheta privind dosarul Ruby.

Situaţia economică dificilă apărută în urma faptului că cele două companii mari pe care le deţine - Fininvest şi Mediaset - nu mai acordă dividende, dar şi problemele personale l-au obligat pe Berlusconi să strângă cureaua cu cheltuielile. Potrivit cotidianului ”La Repubblica”, plecarea anunţată a lui Adriano Galliani, directorul general al clubului AC Milano, îl va costa pe Berlusconi 30 de milioane de euro. El a decis, de asemenea, să-şi închidă vila de 120.000 de metri pătraţi din Macherio, pentru a cărei întreţinere plătea 1,8 milioane de euro pe an, iar o altă vilă, Gernetto, cumpărată cu 75 de milioane de euro pentru înfiinţarea unei universităţi, ar putea avea aceeaşi soartă. Întreţinerea reşedinţei sale oficiale de la Roma, Palazzo Grazioli, un palat istoric din centrul oraşului, costă 2,1 milioane pe an, însă Berlusconi intenţionează să se mute într-un apartament... mai mic, de 1.400 de metri pătraţi, potrivit cotidianului italian. În plus, logodnica sa, Francesca Pascale, în vârstă de 28 de ani, a început, la rândul său, să facă economii, astfel că a oprit livrarea de fasole verde pentru Silvio Berlusconi, în condiţiile în care aceasta era achiziţionată cu 80 de euro pentru un kilogram!