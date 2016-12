Berlusconi face o nouă gafă diplomatică

Silvio Berlusconi a glumit din nou, miercuri, pe seama Finlandei, afirmînd că îi plac finlandezele cu condiţia să fie majore şi ironizînd patrimoniul arhitectural finlandez. În 2005, Berlusconi a fost criticat de Guvernul finlandez după ce a spus că a trebuit să se folosească de tot talentul său de playboy şi chiar să o curteze pe Tarja Halonen, preşedintele Finlandei, pentru a obţine ca Autoritatea Europeană pentru Securitatea Alimentelor să fie găzduită de Parma şi nu de Helsinki. ”Îmi plac Finlanda şi finlandezele, cu condiţia să fie majore”, a declarat el în cursul unei ceremonii de promovare culturală organizată de primăria Romei. El a făcut aluzie la acuzaţiile recente ale soţiei sale, Veronica Lario, potrivit căreia premierul s-ar vedea cu fete minore. ”Acum se va spune că risc să stric relaţiile cu guvernul finlandez, dar îmi amintesc că atunci cînd am fost în Finlanda au vrut să văd cu orice preţ ceva, aşa că am plecat dis-de-dimineaţă şi am mers timp de trei ore pentru a ajunge la o biserică de lemn din secolul al XVIII-lea, o construcţie care la noi ar fi fost distrusă”, a adăugat el, lăudînd caracterul incomparabil al patrimoniului arhitectural italian. În 2005, ambasadorul Italiei la Helsinki a fost convocat la Ministerul finlandez de Externe, care a exprimat ”stupoarea Guvernului finlandez după declaraţiile lui Silvio Berlusconi despre preşedintele Tarja Halonen”.

Între timp, necazurile familiale ale premierului italian nu au trecut neobservate pentru liderul ultanaţionalist rus, Vladimir Jirinovski. Liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, le-a trimis lui Silvio Berlusconi şi soţiei sale, Veronica Lario, aflaţi în prag de divorţ, o scrisoare în care îi îndeamnă să se împace, informează postul rus de televiziune Vesti. ”Îmi exprim solidaritatea masculină cu dvs. şi sînt mîhnit că în perioadă de criză, cînd trebuie să vă implicaţi mai mult în treburile statului, presa de scandal din toată lumea discută amănuntele vieţii dvs. private. Toate acestea dăunează familiei dvs. şi ţării, în general”, se arată în scrisoarea lui Jirinovski către Berlusconi. De asemena, Jirinovski consideră că premierului italian nu i se poate reproşa nimic. În aceeaşi scrisoare, politicianul rus face apel către Veronica Lario, cerîndu-i să nu divulge presei detalii despre viaţa sa privată şi să înţeleagă psihologia bărbatului, mai ales a soţului cu care a trăit 20 de ani. ”Pentru un bărbat, noile întîlniri nu reprezintă infidelitate, ci dorinţa de a simţi o senzaţie suplimentară de prosperitate, dinamism”, îi explică Jirinovski soţiei premierului italian. ”Amintiţi-vă cît de mult aţi primit în anii căsniciei, fiind practic prima doamnă a Italiei. În cazul în care a apărut o neînţelegere, mai bine despărţiţi-vă discret, dar şi mai bine ar fi să vă împăcaţi”, a mai scris Jirinovski. Potrivit presei italiene, Veronica Lario a decis să ceară divorţul, exasperată de comportamentul soţului său faţă de propria familie, dar şi de atitudinea acestuia faţă de femeile tinere şi frumoase.