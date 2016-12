Berlusconi îl citează pe Mussolini

Premierul italian s-a plâns, joi, că nu are putere în funcţia sa, folosind un citat al dictatorului Benito Mussolini. ”În calitate de preşedinte al Consiliului, n-am avut niciodată impresia că sunt la putere”, a spus Silvio Berlusconi într-o conferinţă organizată la Paris, la sediul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). ”Adesea, ca om de afaceri cu 56.000 de angajaţi, am avut impresia că pot să decid şi să controlez lucrurile. Însă acum, în democraţie, sunt la dispoziţia tuturor şi oricine mă poate critica şi chiar insulta”, a adăugat el. Silvio Berlusconi, ale cărui glume pe teme precum sexul sau religia au declanşat polemici în ultimii ani, a declarat că puterea nu se află de fapt în mâinile şefului guvernului. ”Aş îndrăzni să citez o frază a cuiva care este considerat drept un mare şi puternic dictator, Benito Mussolini”, a spus el. ”În jurnalul său, am citit recent această frază: \'Ei spun că am puterea. Nu este adevărat\'”, a declarat Silvio Berlusconi. ”Nu este adevărat nici în cazul meu”, a adăugat el. ”Deci, dacă puterea există, ea nu este deţinută de cei care conduc guvernele”, a conchis Berlusconi, care a fost adesea acuzat de opoziţie şi de intelectualii italieni înfiinţează un regim care aminteşte de fascism.

Silvio Berlusconi nu este la prima declaraţie publică în care face referire la Mussolini. În 2003, el a fost criticat de adversarii săi de stânga, după ce a spus, într-un interviu pentru revista britanică ”The Spectator”, că ”Mussolini nu a fost un personaj istoric rău şi nu a omorât niciodată pe nimeni”. Benito Mussolini a condus Italia din 1922 până la moartea sa, în 1945, când s-a încheiat cel de-al Doilea Război Mondial. Nepoata sa, Alessandra Mussolini, este membră a Parlamentului de la Roma şi se numără printre aliaţii lui Berlusconi.