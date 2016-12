Berlusconi, înşelat cu o lesbiană?!

Actriţa italiană Michelle Bonev afirmă că are o relaţie lesbiană cu Francesca Pascale, logodnica fostului premier italian Silvio Berlusconi, explicând că între tânăra de 28 de ani şi celebrul politician italian este doar o relaţie de imagine, o farsă, scrie ziarul ”Corriere della Sera”. ”Francesca Pascale este lesbiană, iar eu am fost pentru ea mai mult decât o simplă prietenă”, afirmă actriţa şi producătoarea de origine bulgară Michelle Bonev. ”Silvio Berlusconi a decis să facă publică logodna cu Francesca Pascale doar pentru a continua să se distreze cu ea şi cu prietenele ei şi pentru a nu fi judecat negativ de societate”, continuă Michelle Bonev, în vârstă de 42 de ani, într-un material publicat pe blog sub titlul ”Adevărul ne va face liberi”.

Francesca Pascale, logodnica în vârstă de 28 de ani a lui Silvio Berlusconi, care are 77 de ani, a anunţat imediat că va intenta o acţiune judiciară împotriva actriţei Michelle Bonev. În urmă cu două zile, Francesca Pascale afirma într-un interviu acordat revistei tabloid ”Oggi” că fostul premier italian are o relaţie cu ea, nu datorită aspectului fizic, ci pentru că îi merge mintea, îl ajută să reducă din cheltuieli în vila de lux şi face treburi casnice. ”Plăteau 80 de euro pentru un kilogram de fasole, vă vine să credeţi?”, a declarat Francesca Pascale, implicată de doi ani şi jumătate într-o relaţie cu Berlusconi, a cărui avere personală este estimată la 5,6 miliarde de euro. ”Eu nu sunt plăcută doar pentru aspectul fizic. Îmi folosesc mintea, spun ce cred, fac treabă în casă. Lui Silvio îi plac aceste lucruri”, a spus Francesca Pascale, care l-a cunoscut pe liderul italian ca adolescentă, când a devenit membră a organizaţiei de tineret a partidului Forza Italia. Silvio Berlusconi a anunţat în decembrie 2012 logodna cu fosta prezentatoare de televiziune Francesca Pascale, mai tânără decât el cu 49 de ani.