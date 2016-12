Berlusconi îşi proclamă nevinovăţia în instanţă

Silvio Berlusconi şi-a susţinut, vineri, nevinovăţia în faţa unei Curţi de Apel, la Milano, în cadrul procesului Mediaset, în care fostul premier italian este acuzat de fraudă fiscală. ”Sunt total străin de faptele care îmi sunt imputate”, a declarat în faţa instanţei Il Cavaliere, condamnat la 26 octombrie, în primă instanţă, la patru ani de închisoare, o pedeapsă redusă imediat la un an, în baza unei legi de amnistiere. Silvio Berlusconi este acuzat că a crescut în mod artificial preţul unor drepturi de difuzare de filme, cumpărate de societăţi de tip paravan care îi aparţin, la vânzarea acestora către imperiul său audiovizual Mediaset. Grupul ar fi constituit conturi la negru în străinătate, reducându-şi profitul în Italia, pentru a plăti impozite mai mici. ”În perioada 2002-2003, am fost preşedinte al Consiliului şi nu m-am ocupat niciodată de drepturi de difuzare”, s-a apărat Berlusconi. ”În loc să primesc o medalie de aur din partea statului, pentru că am dat locuri de muncă la 56.000 de persoane, am fost condamnat la patru ani de închisoare”, a deplâns el.

Verdictul procesului în apel în cazul Mediaset urmează să fie prezentat la 23 martie. Între timp, trei audieri vor fi consacrate pledoariilor avocaţilor şi Parchetului. În prima instanţă, Berlusconi a fost condamnat, de asemenea, la o interdicţie de a ocupa funcţii publice pe o perioadă de cinci ani şi la plata sumei de zece milioane de euro cu titlu de avans către fiscul italian.