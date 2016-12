Berlusconi militează pentru adoptarea câinilor fără stăpân

Fostul premier italian Silvio Berlusconi s-a lansat în promovarea adopţiei a sute de mii de pisici şi câini comunitari din ţară, în speranţa unei îmbunătăţiri a imaginii sale, a anunţat presa, ieri. ”Trebuie să găsim un tată sau o mamă pentru miile de câini şi pisici abandonaţi”, ar fi declarat miliardarul într-un apel telefonic adresat unuia dintre noile cluburi de susţinători Forza Silvio din Roma, pe care le-a lansat pentru a susţine partidul său de centru-dreapta, Forza Italia, afectat profund de căderea sa politică, anul trecut. Un sondaj realizat de Ixe pentru televiziunea Rai 3, sâmbătă, clasează Forza Italia pe locul 3, după Partidul Democrat (PD, centru-stânga) şi mişcarea Cinci Stele (M5S), în intenţiile de vot ale italienilor. Magnatul de presă în vârstă de 77 de ani, care a fost exclus din Senat după ce a fost condamnat pentru fraudă fiscală şi aşteaptă să afle unde va efectua pedeapsa de un an de muncă în interes general, a citat-o chiar pe Maica Tereza, în privinţa protecţiei animalelor: ”Dacă le iubim cu se cuvine, vom fi foarte aproape de Dumnezeu”. Cu aceste adopţii masive, Berlusconi speră că peste zece milioane de italieni care au deja un câine sau o pisică vor fi obligaţi să îl privească tandru, ceea ce va ajuta moderaţii să devină o forţă politică, o majoritate. În plus, aceasta ar permite economisirea a 260 de milioane de euro pe an din adăposturi, a asigurat el.

Demersul lui Berlusconi a primit un răspuns modest din partea grupurilor de apărare a animalelor, asociaţia italiană pentru apărarea animalelor şi mediului (Aidaa) subliniind că politicianul subestimează serios numărul pisicilor şi câinilor fără stăpân din Italia, pe care ea îl estimează la 750.000. Aceasta nu este prima dată când fostul premier a recurs la câini pentru a-şi ameliora imaginea. Dudu, un terrier maltez adus de tânăra sa prietenă Francesca Pascale, în vârstă de 28 de ani, are propria sa pagină de Facebook, unde promovează Forza Italia.