Berlusconi nu se dezminte

Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a declarat că îi place viaţa şi îi plac femeile, subliniind că nu datorează nimănui explicaţii în cazul minorei de origine marocană care a declarat că ar fi avut relaţii intime cu el. ”Opoziţia de stânga mă atacă în fiecare zi. Dar voi rămâne mereu aici”, a declarat şeful Guvernului italian. Întrebat dacă biroul primului-ministru a intervenit pentru eliberarea din detenţie a tinerei marocane care a participat la petrecerile sale, Berlusconi a răspuns: ”Nu am făcut niciodată astfel de intervenţii. Pur şi simplu am semnalat că exista o persoană care avea nevoie de asistenţă. Asta este tot. A fost un simplu telefon pentru găsirea unei persoane disponibile pentru a avea grijă de altă persoană de care tuturor ne-a fost milă pentru că povestise ceva dramatic şi toţi am crezut. În casa mea vin doar persoane respectabile. Cred că tot ce a declarat această tânără ajută la clarificarea chestiunii. Mă comport ireproşabil cu invitaţii mei, îmi place viaţa şi îmi plac femeile. Nimeni nu va putea vreodată să îmi schimbe stilul de viaţă. Repet: m-am străduit să găsesc un sprijin pentru această fată, pentru că părea să fie într-o situaţie dramatică. Iar bunga-bunga este o glumă veche cu care încă mă distrez”, a declarat premierul Italiei.

Silvio Berlusconi, în vârstă de 74 de ani, este suspectat că a avut relaţii intime cu o minoră de origine marocană, pentru eliberarea căreia, biroul premierului intervenise telefonic, afirmând în mod fals că este nepoata lui Hosni Mubarak, preşedintele Egiptului. Trei apropiaţi ai premierului italian sunt cercetaţi pentru favorizarea prostituţiei, după ce minora de origine marocană Ruby R., în vârstă de 17 ani, a declarat că a fost invitată la petreceri desfăşurate în vila lui Berlusconi din zona Arcore, în apropiere de Milano şi a avut relaţii intime cu şeful Guvernului italian. Tânăra, care va împlini în noiembrie 18 ani, a fost reţinută în mai, de poliţia italiană, care o suspecta de furtul a 3.000 de euro şi unor bijuterii din casa unei prietene. Pe 27 mai, în timp ce minora era audiată, la poliţie s-a primit un telefon din partea biroului premierului italian, iar şeful de Cabinet a cerut eliberarea tinerei, sub pretextul că ar fi fost nepoata lui Hosni Mubarak, preşedintele Egiptului.

Se pare că, deşi afirmase iniţial că avusese relaţii intime cu Silvio Berlusconi, Ruby şi-a schimbat declaraţia în faţa anchetatorilor, spunând că nu s-a întâmplat aşa ceva şi că oricum, primul-ministru ştia că are 24 de ani, nu 17. Ruby a recunoscut că a participat la trei petreceri organizate în vila lui Berlusconi, alături de alte zece dame de companie. Minora marocană le-a spus anchetatorilor că participase la un joc erotic numit ”bunga-bunga”. ”Silvio mi-a spus că această formulă - bunga-bunga - a învăţat-o de la Muammar Gadhafi, liderul Libiei, fiind un ritual al haremului său african”, le-a declarat fata anchetatorilor italieni. Interpelat de jurnalişti, Silvio Berlusconi a declarat că nu se preocupă de ”mizerii mediatice”.