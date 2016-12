Berlusconi, un an de închisoare cu executare

Fostul premier italian Silvio Berlusconi a fost condamnat, vineri, la un an de închisoare cu executare, într-un dosar de fraudă fiscală care are legătură cu trustul Mediaset, informează presa italiană. Sentinţa iniţială fusese de patru ani dar a fost redusă la un an, dat fiind că beneficiază de o amnistie. Berlusconi a obţinut o reducere a pedepsei în virtutea unei legi de amnistiere adoptată în 2006, de fostul guvern de stânga, pentru reducerea numărului deţinuţilor. Presupusa fraudă fiscală a lui Berlusconi se referă la achiziţia de către grupul său Mediaset a drepturilor de difuzare a filmelor şi a unor emisiuni televizate. Trsutul Mediaset a majorat artificial drepturile de difuzare, reducând cotele de plată a impozitelor în Italia, folosindu-se în acest sens de societăţi offshore. Mediaset cumpăra formate de emisiuni şi filme din străinătate prin intermediul unor societăţi din paradisuri fiscale, evitând astfel sistemul fiscal din Italia.

Silvio Berlusconi probabil nu va face nicio zi de închisoare, întrucât, conform sistemului judiciar italian, sentinţa trebuie confirmată de instanţele superioare, pentru a deveni definitivă şi a fi aplicată. Avocaţii lui Berlusconi vor contesta în apel decizia tribunalului de primă instanţă din Milano iar ulterior se poate merge până la Curtea de Casaţie, aplicarea pedepsei fiind suspendată până la confirmarea definitivă a acesteia. Începând din 1994, Berlusconi a mai fost condamnat de trei ori, la un total de şase ani şi cinci luni de închisoare, însă nu a stat nicio zi la închisoare, întrucât deciziile nu au fost niciodată definitive.