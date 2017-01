Bernie Sanders i-a luat fața lui Hillary Clinton în alegerile din statele Alaska şi Washington

Bernie Sanders a câştigat, sâmbătă, alegerile din statele americane Alaska şi Washington, destabilizând poziţia contracandidatului Hillary Clinton, care rămâne încă în fruntea clasamentului în tabăra democrată pentru alegerile prezidenţiale din SUA din noiembrie. Sanders ar fi înregistrat peste 50% din voturi în Alaska şi Washington, dar mai are nevoie de voturi pentru a o coborî pe Clinton din fruntea clasamentului în tabăra democraţilor. ”Intervenim serios în avantajul deţinut de secretarul Clinton şi avem un drum către victorie”, a declarat Sanders după anunţarea victoriilor, în Madison, Wisconsin, alături de susţinători. ”E destul de greu pentru oricine să nu ne accepte momentul de victorie din campania noastră”, a continuat candidatul democrat.

Hillary Clinton conduce în faţa lui Bernie Sanders cu 300 de voturi din cele 2.382 necesare din partea delegaţilor pentru a fi nominalizată de Partidul Democrat drept candidat la prezidenţialele de pe 8 noiembrie, în cadrul convenţiei partidului din iulie, din Philadephia. Luând în considerare şi voturile superdelegaţilor - liderii de partid care au libertatea de a susţine orice candidat -, Clinton are sprijinul a 1.690 de delegaţi, spre deosebire de Sanders, care are doar 946 de susţinători. Sanders, un senator din Vermont, are nevoie să câştige două treimi din voturile delegaţilor care au mai rămas, pentru a o ajunge din urmă pe Clinton.

În tabăra republicană, favorit este miliardarul Donald Trump, care s-a făcut remarcat prin politicile sale anti-imigraţie dure promise votanţilor dacă va ajunge preşedinte al SUA.