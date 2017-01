Best Of INXS, fără Michael Hutchence

Legendara trupă australiană INXS va relansa cele mai bune piese ale sale, înregistrate cu mai mulţi solişti vocali care l-au înlocuit pe Michael Hutchence, decedat în 1997, din cauza unei supradoze de cocaină şi alcool, relatează presa internaţională. De pe discul ”Best Of INXS” nu vor lipsi hit-urile ”Just Keep Walking”, ”Need You Tonight” şi ”Never Tear Us Apart”. Printre cei invitaţi să cânte piesele de succes ale trupei se numără şi Pat Monahan, vocalistul trupei americane Train.

Fondată în 1997, INXS a fost una dintre cele mai influente trupe ale genului new-wave, ale cărei discuri s-au vândut în peste 30 de milioane de exemplare.