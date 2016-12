„Bestia” va... înghiţi turiştii de pe litoral!

Mulţi copii, dar şi tineri cu imaginaţie bogată, inspiraţi de filme precum „Jurassic Park” sau „Moby Dick”, s-au întrebat, probabil, ce înseamnă să fii... înghiţit de o „bestie” gigant. Tehnologia şi noile concepte de entertainment au făcut posibil ca o astfel de experienţă să fie trăită în mod cât mai realist, iar constănţenii şi turiştii au, începând de astăzi şi până la sfârşitul verii, cu sprijinul Primăriei Constanţa, prilejul de a trăi senzaţii tari, acceptând provocarea de a pătrunde în „colţii bestiei”: instalaţia gonflabilă în formă de dinozaur, amplasată pe plaja din staţiunea Mamaia, în zona Cazino. „The Beast” este una dintre cele mai noi atracţii de pe litoral, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi şi poate fi vizitată zilnic, între orele 18.00 şi 23.00. Preţul unui tur prin... interiorul „bestiei” costă 18 lei, iar copiii cu înălţimea sub 1,10 metri beneficiază de intrare gratuită, bineînţeles însoţiţi de un adult.

Ieri seară a avut loc inaugurarea dinozaurului „The Beast”, în faţa câtorva zeci de turişti curioşi, care au avut ocazia să facă - gratuit - câte un tur de demonstraţie în interiorul animalului uriaş. „The Beast” este un dinozaur cu aspect... fioros, din material sintetic, iar mecanismul său de funcţionare este bazat pe opt butelii speciale care îi pompează aer cu presiune reglată special pentru a „însufleţi” reptila uriaşă. Curioşii pot vedea cum arată interiorul dinozaurului, aspectul organelor şi alte „resturi” din „ospăţul” fiarei, pot simţi respiraţia şi bătăile inimii care accelerează pe măsură ce înaintează în el şi pot da... nas în nas cu alte „victime” ale monstrului.

„Reptila are 40 de metri lungime, 13 metri lăţime şi şapte metri înălţime. Aerul este pompat constant, este realizat dintr-un material special în două straturi, cu îmbrăcăminte ce-i oferă aspectul fioros şi este confecţionat la Hollywood, de compania care s-a ocupat de decor la filmele „Stăpânul Inelelor” şi „Harry Potter”. Sunt şapte exemplare în toată lumea, acesta fiind singurul din Europa. Este pentru prima dată în România şi a venit direct la Mamaia, cu ajutorul Primăriei Constanţa”, a declarat managerul de proiect „The Beast”, Paul Calavri.

„Abia am ajuns aici şi ne bucurăm că ne aflăm pe o plajă atât de frumoasă. Reacţiile de până acum sunt pe măsura aşteptărilor noastre. Oamenii se sperie, apoi râd, iar totul devine cu adevărat spectaculos dacă „The Beast” este vizitat noaptea. Acest concept a fost creat în 2005 şi am pornit cu el prin Europa în 2006. Am fost cu el în Londra, Bruxelles, Moscova, iar acum suntem la Mamaia. Pe cei cu... stomacurile sensibile îi sfătuiesc să nu intre înăuntru imediat după ce au luat masa”, a declarat proprietarul dinozaurului, Francis Van Mechelen din Bruxelles.