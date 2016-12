Dintre toate beţiile cu putinţă, beţia cu apă rece nu produce greaţă. Nu am auzit, de pildă, ca, după o astfel de beţie, participanţii la orgia incoloră şi fără gust să fi vomat în bască. În cazul beţiilor cu bere din start, cum aud că procedează unii, basca este un fel de instrument de prim ajutor. Beţia cu apă rece nu schimbă fizionomia feţei. Nu o să vedeţi niciodată un alcoolist de acest gen, pentru că altfel nu am cum să-l cataloghez, cu faţa desfigurată, buhăit şi cu ochii mari ca de broască. Am auzit că, de curînd, broasca a intrat în politică pe cale bucală. Din cauza lăcomiei, unora le-a rămas în gît, dovadă numărul mare de accidente înregistrate pe căile respiratorii. Beţivul cu apă rece are faţa senină. De la caz la caz, devine rozaliu. În schimb, beţia cu apă rece provoacă vorba lungă. După cum se ştie, sărăcia omului. E cîte un politician care, după o beţie de acest gen, vorbeşte în dodii. Alţii bat cîmpii sau sar pîrleazul fără niciun discernămînt. Cei atinşi de efectele beţiei cu apă rece pot fi uşor recunoscuţi după anumite repere. În primul rînd, au tendinţa de a exagera. În astfel de situaţii, se produc mutaţii importante în natură. De pildă, ţînţarul se transformă în armăsar. Fiind de dar, armăsarul nu trebuie verificat la dinţi. Într-o încăpere mică, dată fiind limitarea spaţiului, transformarea ţînţarului în armăsar generează mari probleme de acomodare. Datorită consumului exagerat de apă rece, diverşi politicieni şi-au transformat locuinţele în autentice herghelii. Ba, mai mult decît atît, s-au specializat în dresura ţînţarilor. Este mult mai uşor să dresezi un ţînţar decît un armăsar. Sînt personaje cărora beţia cu apă rece le-a luat minţile. Analizaţi, de pildă, comportamentul prezidentului din ultima vreme. E convins că o să cîştige alegerile şi că o să-i bată pe toţi la grămadă! Curios apetitul ăsta pentru caft! Dacă nu ştiaţi, este bine să reţineţi că beţia cu apă rece te face mai violent decît starea de normalitate. Ca să se menajeze de anumite efecte colaterale, preşedintele îndoaie apa rece cu vinul casei, transformînd licoarea în şpriţ de vară. Ca să ajungi la o asemenea performanţă, să îndoi vinul, îţi trebuie forţă, nenică, nu glumă! Din cauza beţiilor cu apă rece, dumnealui s-a rupt de realitate. Se crede cel mai mare şi cel mai tare din peisajul nostru naţional! După principiul cui pe cui se scoate, apa rece este utilă celor care vor să-şi limpezească, după ce au gîndit pentru ţară, creierul încins. În astfel de situaţii, preşedintele recomandă tuturor ligheanul cu apă rece. În cazul său, sînt bune şi compresele. Beţia cu apă rece nu afectează mersul individului, cum se întîmplă după o partidă cu alcool. În schimb, îl umflă rău de tot în pene pe amploiat…