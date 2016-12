Beţiv amendat

Un echipaj de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Tomis”, care patrula marţi noaptea în zona Autogării sud din Constanţa, a observat, în jurul orei 02.00, un bărbat ce consuma băuturi alcoolice. Oamenii legii s-au îndreptat spre el, moment în care bărbatul a luat-o la fugă, aruncând pe şosea un baston cu electroşocuri. După câţiva metri, individul a fost ajuns din urmă de jandarmi şi imobilizat. „Bărbatul a spus că nu are la el buletinul de identitate, aşa că jandarmii l-au percheziţionat şi au constatat că acesta avea asupra sa un spray iritant-lacrimogen şi o borsetă, bunuri a căror provenienţă nu a putut-o justifica. De asemenea, fugarul a recunoscut că bastonul cu electroşocuri, recuperat de jandarmi de pe stradă, este al lui, susţinând că l-a cumpărat pentru autoapărare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis”, lt. Codrin Popoiu. Pentru a-l identifica, jandarmii l-au dus la sediul Secţiei 3 Poliţie, unde a fost verificat în baza de date şi s-a stabilit că bărbatul se numeşte Adrian Niţă, are 24 ani, este din Constanţa şi are antecedente penale. Jandarmii l-au amendat pe Niţă cu 100 de lei pentru consum de băuturi alcoolice în public, iar poliţiştii continuă cercetările întrucât există suspiciuni că bunurile găsite asupra tânărului sunt furate.