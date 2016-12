Bette Midler recunoaşte că a luat decizii proaste în carieră

În viaţă, putem lua decizii greşite pe care mai devreme sau mai târziu le regretăm. Asta a trăit de curând şi Bette Midler. Actriţa şi cântăreaţa recunoaşte că a făcut câteva greşeli uriaşe în cariera ei, însă încearcă să le dea uitării şi să meargă mai departe. „Am făcut atât de multe. Dumnezeule, sunt cu toate atât de tragice. Dar este cel mai bine să le uiţi şi să le laşi în urma ta. Din păcate, soţul meu nu mă lasă niciodată să le uit. A fost care a fost scris pentru mine, dar am spus: . Nu ştiu de unde am scos asta. De ce am spus aşa ceva? Aşa că l-a făcut Whoopi Goldberg şi, bineînţeles, a făcut o avere. Apoi a continuat şi a făcut şi Sister Act 2”, a declarat starul. Însă nu a fost singura decizie regretată. „Nu am făcut nici şi Kathy Bates a câştigat un Oscar pentru el. Nu aş spune că l-aş fi făcut. A fost atât de violent şi nu aveam nicio legătură cu el. Era înspăimântător”, a completat vedeta.