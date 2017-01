Betty Boop revine pe marele ecran după o pauză de 26 de ani

Betty Boop, personajul animat creat în anii 1930, un adevărat simbol al senzualităţii şi feminităţii, va reveni pe marele ecran, după o pauză de 26 de ani, într-o comedie muzicală. Casa de producţie Syco Entertainment, a lui Simon Cowell, şi cea de producţie digitală Animal Logic din Australia, care a realizat filme precum ”Marea aventură Lego / Lego Movie” şi ”Marele Gatsby / The Great Gatsby”, vor să o readucă pe marele ecran pe Betty Boop. Cele două case de producţie au anunţat joi că dezvoltă o comedie care o va avea ca personaj principal pe celebra Betty Boop.

Betty Boop - un personaj feminin animat inspirat de ”flapper girls” din epoca jazzului, purtând o rochie mini care îi pune în evidenţă silueta planturoasă - are o carieră de peste 80 de ani. Prima oară a apărut pe ecrane în anul 1930, fiind creată de Max Fleischer, în timp ce cea mai recentă apariţie a sa a fost în superproducţia ”Cine vrea pielea lui Roger Rabbit? / Who Framed Roger Rabbit”, din 1988. ”Betty este o legendă şi unul dintre cele mai importante staruri din lume - sunt încântat că voi lucra cu ea. Betty, am lucrat cu mari dive, dar sunt convins că tu vei putea fi mai mare ca ele”, a spus Simon Cowell. ”Betty este o fată amuzantă şi este o oportunitate extraordinară să creăm o comedie muzicală care să o aibă în centrul acţiunii pe aceasta”, a declarat Adam Milano, directorul de film de la Syco. Filmul este produs de Nalbandian şi Jason Lust de la Animal Logic şi Cowell şi Milano de la Syco.