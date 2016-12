Beyonce - Femeia Anului

Beyonce a fost desemnată cîştigătoarea prestigiosului premiu Femeia Anului / Woman of the Year, acordat de revista ”Billboard”, în cadrul unei gale organizate la New York, la sfîrşitul săptămînii trecute. Acest premiu anual recunoaşte meritele artistice ale cîştigătoarei, aleasă dintr-o listă de 30 de femei care au influenţat industria muzicală, iar Bill Werde, editorul publicaţiei americane consideră că desemnarea cîntăreţei Beyonce a fost alegere uşoară. Beyonce este o artistă care a vîndut mai multe discuri de platină, multitalentată, care posedă în mod cert calităţile de excelenţă şi măiestrie pe care premiul Woman of the Year, creat de revista ”Billboard”, le onorează. Ea a influenţat nu doar cultura pop prin cîntecele ei de succes şi prin celebrele ei mişcări de dans, dar a inspirat multe femei din lumea întreagă cu stilul ei unic, priceperea ei în afaceri şi devotamentul ei pentru acţiunile caritabile, a declarat Bill Werde.

Printre celelalte artiste recomenpesate în 2009 s-a numărat şi Lady Gaga, recompensată cu Rising Star Award. Beyonce, în vîrstă de 27 de ani, care este căsătorită cu starul rap Jay-Z, se află într-un punct culminant al carierei sale. În ultimii patru ani, cîntăreaţa, cîştigătoare a şapte premii Grammy, a fost implicată şi în producţii cinematografice. În decembrie 2006 a fost lansat filmul ”Dreamgirls”, în care ea a jucat alături de actorii Eddie Murphy şi Jamie Foxx şi pentru care a obţinut o nominalizare la premiile Globul de Aur. În primăvara lui 2009 a fost lansat pe marile ecrane un nou film în care joacă Beyonce, ”Obsessed”.