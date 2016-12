Beyonce a devenit mamã de fetiþã

Cântãreaþa americanã Beyonce a nãscut, sâmbãtã noapte, la un spital New York, o fetiþã ce va purta numele Ivy Blue Carter. Vestea ar fi fost confirmatã de mai multe surse din rândul apropiaþilor cuplului Beyonce - Jay Z pentru E! News. De altfel, prietenul celor doi, producãtorul Russell Simmons, dar ºi cântãreaþa Rihanna i-au felicitat pe proaspeþii pãrinþi prin intermediul unor mesaje postate pe Twitter. Pe de altã parte, cotidianul „The New York Daily News” scrie, pe pagina de Internet, cã Beyonce s-a internat în spitalul Lenox Hill din New York de vineri noaptea. Mai mult, cuplul ar fi plãtit 1,3 milioane de dolari pentru a închiria un întreg etaj al unitãþii medicale, unde artista s-a internat sub un alt nume, pentru a îºi asigura intimitatea. Alãturi de proaspãta mãmicã s-a aflat, în permanenþã, soþul sãu, rapperul Jay-Z. Zvonuri despre naºterea primului copil al cuplului au apãrut ºi în ultimele zile ale anului 2011, care însã au fost infirmate de cei doi.