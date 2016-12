Beyonce a primit titlul de Femeia Anului

Cîntăreaţa R&B a fost desemnată Femeia Anului de către revista muzicală americană “Billboard”, care a motivat alegerea prin faptul că artista a inspirat industria muzicală cu succesul său. Cel mai recent album al lui Beyonce, intitulat “I Am... Sasha Fierce”, lansat în 2008, s-a situat pe primul loc în topurile americane, pentru mai multe săptămîni, iar o parte din piesele de pe acest material discografic, precum “If I Were a Boy” sau “Single Ladies (Put a Ring on It)”, au devenit hituri. Beyonce a primit nominalizarea revistei “Billboard” şi pentru influenţa sa asupra culturii pop, dar şi pentru operele sale de caritate.

Printre celebrităţile care au primit din partea “Billboard” titlul de Femeia Anului în anii trecuţi se numără cîntăreaţa R&B Ciara şi vedeta muzicii country Reba McEntire. Beyonce, în vîrstă de 27 de ani, va primi acest premiu în cadrul unei gale, ce va avea loc la New York, pe 2 octombrie. Cîntăreaţa urmează să susţină şi un concert la competiţia de Formula 1 din Singapore, luna viitoare. De asemenea, Beyonce este nominalizată la nouă MTV Music Video Awards, ce vor fi decernate pe 13 septembrie.