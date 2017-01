Beyonce, dată în judecată

Cântăreaţa americană Beyonce Knowles a suferit o gravă lovitură de imagine după ce a fost dată în judecată pentru suma de o sută de milioane de dolari, de o companie producătoare de jocuri video, care o acuză că este ”o divă urâcioasă”. Cântăreaţa este acuzată că le-ar fi distrus Crăciunul din 2010 angajaţilor companiei Gate Five, care produce jocuri video, după ce ar fi solicitat mai mulţi bani pentru a apărea în jocul video ”Starpower: Beyonce”. Decizia ei l-ar fi determinat pe principalul investitor în acest proiect să se retragă şi a reprezentat, potrivit acuzaţiilor înainte de compania Gate Five, ”o încălcare de rea-credinţă a contractului”. Se mai afirmă, totodată, că artista americană a distrus afacerile firmei Gate Five şi a lăsat fără locuri de muncă 70 de angajaţi, cu o săptămână înainte de Crăciun.

Jocul video ”Starpower: Beyonce” se afla în etapa de dezvoltare şi urma să fie lansat la Crăciunul din acest an, dar proiectul a fost anulat după ce o solicitare exorbitantă, prin care se cerea o compensaţie financiară complet nouă, a sosit din partea artistei americane, într-un moment crucial în dezvoltarea proiectului. Printr-o altă decizie de afaceri considerată controversată de presa americană, Beyonce a anunţat în urmă cu câteva săptămâni că a renunţat la serviciile tatălui ei, Matthew Knowles, în calitate de manager al ei. Matthew Knowles a coordonat cariera fiicei sale încă de pe vremea când aceasta cânta în grupul Destiny\'s Child, la sfârşitul anilor \'90.