Beyonce, dată în judecată de un vecin

Beyonce Knowles a fost dată în judecată de un vecin din Hollywood Hills, care susţine că filmările pentru noul videoclip al artistei americane au tulburat liniştea în acest cartier rezidenţial din Los Angeles. Philip Markowitz a depus o plângere oficială, vineri, la Curtea Superioară din Los Angeles, împotriva cântăreţei Beyonce Knowles şi a companiei de producţie Kleiner and Company, care a realizat videoclipul piesei ”Why Don\'t You Love Me”. Markowitz susţine că a fost trezit la o oră foarte matinală, în martie, că nu i s-a permis să îşi părăsească proprietatea pe parcursul filmărilor şi că membrii echipei tehnice au blocat aleea pe care era parcat autoturismul său. Philip Markowitz susţine că a ratat astfel numeroase apeluri telefonice importante, în timp ce discuta în contradictoriu cu membrii echipei de filmare, pe aleea din faţa casei sale şi doreşte să primească o serie de compensaţii pentru tulburarea liniştii şi pentru prejudiciile cauzate.

Beyonce se află într-un punct culminant al carierei sale. În ultimii patru ani, cântăreaţa, câştigătoare a 13 premii Grammy, a fost implicată şi în producţii cinematografice. În decembrie 2006 a fost lansat filmul ”Dreamgirls”, în care ea a jucat alături de actorii Eddie Murphy şi Jamie Foxx şi pentru care a obţinut o nominalizare la premiile Globul de Aur. În 2008, a jucat rolul cântăreţei Etta James, în filmul ”Cadillac Records”, iar în primăvara lui 2009 a fost lansat pe marile ecrane un nou film în care joacă Beyonce – ”Obsessed”. ”Why Don\'t You Love Me” este un bonus-track de pe cel de-al treilea album de studio al cântăreţei Beyonce, intitulat ”I Am... Sasha Fierce” (2008). Piesa a reuşit să ajungă pe prima poziţie în topul american Hot Dance Club Songs, la peste un an de la lansarea albumului, devenind cel de-al 13-lea nr. 1 al artistei americane.