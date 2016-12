Beyonce face campanie pentru Barack Obama

În plin proces de recuperare după ce, pe data de 7 ianuarie, a adus pe lume o fetiţă, celebra solistă Beyonce a anunţat că va face haine în cadrul campaniei electorale a preşedintelui american Barack Obama- Cântăreaţa americană va face parte din grupul de designeri care, prin creaţiile lor, strâng fonduri pentru a susţine realegerea liderului american. Beyonce este astfel unul dintre cei 22 de designeri implicaţi în proiectul Runway to Win, demarat în SUA cu scopul de a strânge fonduri pentru campania electorală a lui Barack Obama, în vederea alegerilor prezidenţiale din 4 noiembrie. Artista R&B, care are împreună cu mama sa casa de modă House of Dereon, a conceput un tricou ce conţine diverse sloganuri asociate cu actualul preşedinte, inclusiv celebra frază „Yes We Can”, în traducere Da, împreună putem.

Printre numele celebre implicate în proiect se numără şi omul de afaceri Russell Simmons, designerul american Tory Burch, creatoarele de modă Vera Wang şi Diane von Fursternberg, precum şi rapperul P. Diddy. Articolele de îmbrăcăminte vor fi puse în vânzare începând cu data de 7 februarie, iar tricoul creat de artista americană va fi disponibil la preţul de 45 de dolari.