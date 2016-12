Beyonce, în repaus vocal

Cântăreaţa Beyonce a amânat un concert pe care ar fi trebuit să îl susţină în statul american New Jersey, pe 7 septembrie, după ce doctorii i-au recomandat repaus vocal, informează ”The Hollywood Reporter”. Artista va susţine concertul pe 7 octombrie, pe stadionul MetLife din oraşul East Rutherford, aflat în statul american New Jersey, care face parte din turneul mondial Formation.Datele pentru concertele din St. Louis, Los Angeles, Santa Clara, Houston, New Orleans, Atlanta, Philadelphia şi Nashville au rămas nemodificate. Turneul Formation, organizat pentru promovarea albumului ”Lemonade”, a început pe 27 aprilie, la Miami, şi ar fi trebuit să se încheie pe 2 octombrie, în Nashville.

Beyonce şi-a sărbătorit cea de-a 35-a aniversare duminică, la Made in America Festival, alături de soţul său, rapperul Jay-Z, fondatorul festivalului. Beyonce Giselle Knowles-Carter, născută în 4 septembrie 1981, este o cântăreaţă americană de pop şi R&B devenită celebră în calitate de solistă principală a grupului feminin Destiny's Child, ale cărui discuri s-au vândut în peste 60 de milioane de copii pe plan mondial. După destrămarea acestui grup, artista americană s-a lansat într-o carieră solo de mare succes, pe parcursul căreia a lansat cinci albume de studio, care s-au vândut în peste 100 de milioane de copii. Artista americană a câştigat numeroase trofee, inclusiv 20 de premii Grammy. Cântăreaţa a dominat gala MTV Video Music Awards (VMA) 2016, unde a câştigat opt premii, inclusiv trofeul suprem - videoclipul anului -, şi a susţinut un recital de 15 minute ce a inclus piese de pe cel mai recent album al ei, ”Lemonade”.