Beyonce, în vizită la o clinică de dezintoxicare

Cîntăreaţa americană a vizitat o clinică de dezintoxicare din SUA, pentru a se documenta pentru cel mai recent rol al său, al interpretei Etta James, din filmul “Cadillac Records”, o artistă care a fost dependentă de droguri. Etta James a devenit dependentă de heroină la vîrsta de 21 de ani, iar acest lucru i-a pus mari probleme starului Beyonce în ceea ce priveşte interpretarea acestui personaj. Beyonce a declarat cu diverse ocazii că nu a experimentat niciodată consumul de droguri. Pentru a pregăti mai bine acest rol, Beyonce s-a adresat unei asociaţii umanitare din New York, care a organizat o întîlnire a celebrei cîntăreţe cu şase femei afro-americane a căror viaţă a fost distrusă de dependenţa de heroină. Acţiunea filmului “Cadillac Records” se desfăşoară în anii \'50 şi prezintă povestea fondatorului casei de discuri Chess Records şi a lineup-ului său de cîntăreţi. Beyonce joacă rolul cîntăreţei Etta James, iar din distribuţie mai fac parte Adrien Brody, care joacă rolul fondatorului Chess Records, Leonard Chess, în rolul lui Jeffrey Wright, Cedric the Entertainer şi Columbus Short.

Filmul “Cadillac Records” a avut premiera la New York, duminică seară. Cu această ocazie, Beyonce a prezentat o siluetă impecabilă, după luni bune de speculaţii cu privire la o posibilă sarcină. De altfel, cîntăreaţa a recunoscut că kilogramele în plus sînt una dintre provocările sale. ”Trec prin agonie ca să îmi păstrez abdomenul cît se poate de plat. Mă antrenez timp de o oră şi jumătate, cinci zile pe săptămînă. Alerg peste patru kilometri pe bandă. Încerc să ajung la şase kilometri. Ridic greutăţi şi multe haltere. Sînt pentru fundul meu şi pentru picioare”, a susţinut vedeta. Beyonce se gîndeşte la viitor şi în privinţa urmaşilor. ”Mi-ar plăcea să am o familie. Petrec timp cu nepotul meu, Daniel, şi el este cel mai deştept băieţel. Poate voi avea şi eu copii în următorii trei ani”, s-a confesat Beyonce.