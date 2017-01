Beyonce îşi arată burtica în noul videoclip

Un filmuleţ care promovează noul videoclip Beyonce a fost postat pe Internet, iar în imagini artista îşi arată burtica de gravidă. Filmuleţul cu o durată de 38 de secunde a fost postat pentru a promova noul videoclip al cântăreţei pentru piesa „Countdown”. În imagini vedeta apare îmbrăcată în mai multe ţinute în stilul anilor 1960 şi poartă o perucă închisă la culoare. Beyonce cântă şi dansează energic, iar la un moment dat ăşi mângâie burtica, în timp ce cântă „I\'m tryin\' to make us 3 from that 2”, în traducere Încerc să fac trei persoane din cele două.

Beyonce a anunţat, la gala MTV Video Music Awards, că este însărcinată. Cântăreaţa a apărut în faţa fotografilor şi le-a spus acestora că are o surpriză pentru ei, după care şi-a prins între mâini abdomenul proeminent, evidenţiindu-l de sub rochia largă pe care o purta. Beyonce şi soţul ei, rapperul Jay-Z, vor deveni părinţi în primăvara anului viitor. Beyonce şi Jay-Z au o relaţie din 2002 şi s-au căsătorit în secret în aprilie 2008. De mai mulţi ani, fanii şi presa făceau speculaţii în legătură cu momentul în care vor avea un copil. Deşi sunt consideraţi nişte superstaruri ale muzicii actuale, au rămas întotdeauna discreţi în ceea ce priveşte relaţia lor.