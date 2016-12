Beyonce Knowles taie legăturile de afaceri cu tatăl său

Cântăreaţa americană Beyonce Knowles a anunţat că tatăl său, Mathew Knowles, nu va mai fi managerul său. “Îi sunt recunoscătoare pentru tot ce m-a învăţat. Am crescut văzându-i pe părinţii mei având grijă de noi şi de cariera noastră, dar şi de propriile lor afaceri. Sunt antreprenori foarte muncitori şi voi continua să le urmez exemplul”, a anunţat Beyonce Knowles într-un comunicat de presă. Nu au transpirat în presă motivele care au stat la baza acestei decizii care a fost luată de comun acord.

Mathew Knowles a manageriat destinul muzical al fiicelor sale, încă de pe vremea când acestea erau adolescente şi făceau parte din trupa Destiny\'s Child, în anii ‘90 şi mai apoi, cariera solo de superstar a lui Beyonce. Acesta superviza toate aspectele carierei lui Beyonce, de la muzică la apariţiile în filme, modă sau în acţiuni de caritate. Beyonce Knowles a câştigat, sub aripa sa, 16 premii Grammy şi încasări fabuloase din procentajele din vânzarea biletelor la filmele “Dreamgirls” şi “Obsessed”, dar şi din lansarea colecţiilor sale de modă şi din publicitate. Cântăreaţa ajunsă la vârsta de 29 de ani a lansat până acum trei albume recompensate cu discuri de platină, “Dangerously in Love”, “B\'Day” şi “I Am... Sasha Fierce” şi a acumulat 12 piese pe primele zece poziţii în Top 10 şi tot 12 în Top 100 Billboard, iar cinci dintre acestea au ajuns pe prima poziţie. Totodată, trupa Destiny\'s Child a avut 11 piese în Top 10 şi Top 100 şi şase dintre acestea au ajuns pe locul întâi.

Primele semne de întrebare cu privire la viitorul familiei şi afacerile Knowles s-au ridicat după ce Tina şi Mathew Knowles şi-au anunţat divorţul, după 29 de ani de căsătorie, în anul 2009. Tina Knowles s-a ocupat de vestimentaţia fetelor, iar după divorţ, alături de Beyonce, a întemeiat casa de modă House of Dereon. La rândul său, Mathew Knowles a declarat că se va concentra asupra casei sale de producţie de muzică gospel şi inspiraţională.