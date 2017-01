Beyonce lansează un nou videoclip

Cântăreaţa americană Beyonce trage tare ca să îşi asigure un concediu de maternitate tihnit. Aceasta a lansat un nou videoclip, pentru piesa ”Love on Top”. Deşi cu siguranţă îşi dorea o lansare mult mai liniştită, Beyonce are parte de noi controverse legate de sarcina sa, pentru că în imaginile din videoclip, cântăreaţa îşi arată formele voluptoase, însă nu şi burtica de gravidă. Cântăreaţa apare îmbrăcată în mai multe ţinute sumare, care îi arată formele şi dansează alături de cinci bărbaţi. Vedeta cântă şi dansează energic pe parcursul videoclipului, iar burtica de femeie însărcinată nu este vizibilă. Răspunsul este că vedeta a filmat videoclipul în primele săptămâni de sarcină, tocmai pentru a evita stresul şi oboseala când fătul ar fi putut avea de suferit.

Zilele trecute, Beyonce şi-a arătat burtica în public, după ce au apărut mai multe zvonuri care spuneau că poartă o pernuţă. În timpul unei emisiuni la televiziunea australiană, burtica vedetei a părut că face o cută nefirească. Reprezentanţii cântăreţei au declarat imediat că zvonurile sunt ”prosteşti, ridicole şi false”. Ulterior, Beyonce a apărut şi la New York purtând o bluză care îi scotea în evidenţă burtica. La începutul lunii octombrie, vedeta a lansat videoclipul pentru piesa ”Countdown”, în care îşi arată sarcina. Cântăreaţa apare îmbrăcată în mai multe ţinute în stilul anilor \'60 şi poartă o perucă închisă la culoare. Beyonce cântă şi dansează energic, iar la un moment dat îşi mângâie burtica, în timp ce cântă refrenul ”I\'m tryin\' to make us 3 from that 2”, în traducere Încerc să fac trei persoane din cele două.