Beyonce, marea câştigătoare a premiilor Grammy

Cântăreaţa R&B a câştigat şase distincţii la cea de-a 52-a ediţie a premiilor Grammy, care a avut loc duminică noaptea, în Los Angeles, premiul cel mare, pentru albumul anului, fiind însă acordat tinerei interprete de country Taylor Swift. În vârstă de 20 de ani, Taylor Swift a obţinut premiul cel mare pentru albumul “Fearless”. La această categorie, Taylor Swift a concurat cu albumele lui Beyonce, Black Eyed Peas, Lady Gaga şi Dave Matthews Band. Taylor Swift a plecat acasă cu patru premii în total, fiind declarată câştigătoare şi la categoriile Vocea feminină a anului în muzica country, Cel mai bun album country şi Cea mai bună melodie în muzica country. Beyonce a fost premiată pentru Cântecul anului, “Single Ladies”, Cel mai bun album contemporan R&B, pentru “I Am ... Sasha Fierce”, Cea mai bună voce feminină pop, pentru melodia “Halo”. “Single Ladies” i-a adus cântăreţei alte două premii - Cel mai bun cântec R&B şi Cea mai bună interpretare feminină R&B, iar versiunea sa a melodiei “At Last” a primit distincţia pentru Cea mai bună interpretare R&B tradiţională.

Cel mai bun album rock al anului a fost ales “21st Century Breakdown”, al celor de la Green Day, iar premiul pentru înregistrarea anului a fost decernat trupei Kings of Leon, pentru “Use Somebody”. Black Eyed Peas, Jay-Z şi Kings of Leon au fost recompensaţi cu câte trei premii, în timp ce Lady Gaga şi Eminem au câştigat câte două. Taylor Swift a avut opt nominalizări la Grammy, fiind depăşită de Beyonce, cu zece. Ceremonia din acest an a premiilor Grammy a fost marcată de momente speciale dedicate comemorării regelui muzicii pop, Michael Jackson şi victimelor cutremurului din Haiti. Paris şi Prince, copiii lui Michael Jackson, au urcat pe scenă pentru a accepta premiul pentru întreaga carieră acordat tatălui lor. Apariţia lor a fost urmată de un tribut, prezentat de Lionel Richie, în cadrul căruia Celine Dion, Jennifer Hudson, Smokey Robinson, Carrie Underwood şi Usher au interpretat “Earth Song”, în timp ce pe ecranele din sală erau proiectate imagini 3D de la repetiţiile pentru spectacolul This Is It.

Ceremonia de decernare a premiilor Grammy a avut loc la Staples Center. Majoritatea celor 109 premii au fost acordate în cadrul unui eveniment separat, care a avut loc înaintea celui televizat.