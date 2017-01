Beyonce, omagiată ca sursă de inspiraţie pentru femei

Topul pe 2014 al celor mai influente persoane din lume, realizat de revista “Time”, este pe cale să fie anunţat, dar până atunci, secţiunea dedicată divertismentului face deja spectacol! Beyonce este considerată cea mai influentă artistă din lume, motiv pentru care a fost rugată să pozeze pentru coperta numărului dedicat acestui subiect. În semn de omagiu pentru cariera lui Beyonce, femeia de afaceri şi activista Sheryl Sandberg a scris despre aceasta: ”Beyonce nu stă doar la masa celor puternici. Ea construieşte una mai bună. Îşi face auzită vocea pe scenă şi în afara ei pentru a adresa un apel femeilor să devină independente şi să îşi asume rolul de lider”. Totuşi, implicarea lui Beyonce, în vârstă de 32 de ani, în cauze nobile ar putea fi mult mai substanţială, mai ales când vine vorba despre donaţii şi voluntariat, iar absenţa activităţii ei în acest domeniu i-a atras de multe ori critici.

Pe lista vedetelor care pornesc tendinţe sau cimentează obişnuinţe se mai află controversata Miley Cyrus, dar şi actorii Matthew McConaughey şi Kerry Washington, cântăreţul şi compozitorul Pharrell Williams şi actorii Seth Meyers, Amy Adams şi Benedict Cumberbatch. Toţi aceştia au fost omagiaţi de anumite persoane din anturajul lor sau de colaboratori. Pe mulţi i-a speriat trecerea bruscă de la adolescenta ingenuă din serialul ”Hannah Montana” la Miley Cyrus, cântăreaţa care nu prea îşi ţine limba în gură şi afişează mişcări lascive pe scenă. Dolly Parton nu se află, însă, printre criticii lui Miley. ”Dacă n-aş şti cât de deşteaptă şi talentată este, aş fi îngrijorată pentru ea. Dar am văzut-o crescând. Ştie ce are de făcut!”, a declarat veterana muzicii country despre Miley Cyrus.

Richard Linklater a fost cel care i-a adus un omagiu lui Mathew McConaughey. Linklater este regizorul care i-a oferit şansa debutului pe marele ecran actorului, în lungmetrajul “Dazed and Confused”, din 1993, cu celebra replică “All right, all right, all right”, pe care McConaughey a rostit-o de fiecare dată când a ridicat un premiu de interpretare în sezonul de premii proaspăt încheiat. “Mathew iubeşte oamenii, acesta este adevărul. Obiectivul său este să comunice, să traducă, să asculte, să fie auzit şi să facă pas după pas în această operă în desfăşurare pe care o numim viaţă”, au fost cuvintele cineastului despre actorul american.

Despre Pharrell Williams, Justin Timberlake a avut cele mai potrivite cuvinte. “Ceea ce face Pharrell este să injecteze energie în muzică şi lucrul acesta se simte. Fie că se schimbă orchestraţia şi îţi aduce aminte de alte vremuri, muzica te prinde şi te transportă într-un alt loc. Zâmbeşti, dansezi, baţi din palme. Muzica lui te face fericit!”, a declarat cântăreţul şi actorul american despre colaboratorul său apropiat.