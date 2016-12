Beyonce şi Jay Z, mai bătrâni decât vor să se ştie?!

Cuplul de cântăreţi de culoare Beyonce şi Jay Z este implicat într-un scandal, fiind acuzaţi că au minţit în legătură cu vârsta lor. Omul de radio Troi Torain susţine că rapperul, care pretinde că are 44 de ani, are de fapt 50, cât are şi el. ”Nu ar trebui să spun asta, pentru că nu a spus-o public, dar eu şi Jay-Z avem aceeaşi vârstă. Va face 50 pe 3 mai. Că are 43, 42, este doar o porcărie de presă”, a declarat acesta. Şi Beyonce a minţit în legătură cu vârsta sa. Gazda emisiunii „Good Morning America“, Bianna Golodryg, susţine că a fost la aceeaşi şcoală cu fosta membră a trupei Destiny’s Child şi că, de fapt, vedeta are 35 de ani şi nu 32, după cum susţine.

Deocamdată, cei doi nu au catadicsit să facă lămuriri sau să aducă probe legate de vârsta lor şi, ca de fiecare dată, sunt mai preocupaţi de carierele lor. Beyonce l-a concediat pe managerul său, Faisal Durrani, care ocupă şi funcţia de director executiv în cadrul Live Nation, o societate care organizează turnee şi spectacole în întreaga lume. Nu au transpirat în presă informaţii despre nemulţumirile care au condus la ruperea colaborării, cert este că, de acum încolo, Jay Z se va ocupa de cariera şi afacerile soţiei sale, o mişcare care se poate dovedi extrem de periculoasă dacă, vreodată, cuplul se va destrăma. În 2011, Beyonce l-a concediat şi pe propriul ei tată, Matthew Knowles, cel care i-a lansat cariera încă de pe vremea trupei Destiny’s Child, în anii ’90. Acesta a vegheat timp de 21 de ani la interesele fiicei sale, dar, aparent, despărţirea părinţilor vedetei şi-a spus cuvântul şi în colaborarea profesională cu tatăl său.