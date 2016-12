Beyonce şi Jay Z nu mai vând bilete

Anunţat cu mult tam-tam, turneul efectuat în comun de Beyonce şi Jay Z este la un pas de eşec. Ticketmaster, compania care comercializează biletele, se plânge că nu reuşeşte să le vândă la turneul On the Run, care are prevăzute concerte la New Jersey pe 12 iulie, la Atlanta pe 15 iulie şi la Miami pe 25 iulie. Aparent, supraexpunerea vieţii private a celor două vedete începe să îşi arate colţii. În plus, nici noul album al lui Beyonce nu s-a bucurat de succesul cu care ne obişnuise până acum. Doar single-ul ”Drunk in Love” s-a clasat pe primele poziţii ale topurilor, fiind promovat de radiouri, în timp ce piesele următoare au trecut neobservate.

Turneul efectuat împreună de Beyonce şi Jay Z are loc la scurt timp după ce cântăreaţa americană a terminat precedenta sa serie internaţională de concerte, intitulată The Mrs. Carter Show. Se pare că această insistenţă a vedetei de a fi mereu în atenţia fanilor săi începe să obosească. Turneul On the Run a fost anunţat încă din luna aprilie, dar cuplul Beyonce şi Jay Z a avut parte de publicitate negativă în urma altercaţiei dintre rapper şi sora soţiei sale, Solange Knowles, surprinsă de camera de supraveghere montată în liftul hotelului The Standard, unde a avut loc o petrecere exclusivistă. Cei trei protagonişti ai incidentului s-au jurat că s-au împăcat şi că sunt o familie obişnuită, care se mai ceartă câteodată, dar se pare că nu au convins. Câteva mii de bilete au rămas nevândute...