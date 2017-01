Beyonce şi Jay-Z, cel mai bine plătit cuplu

La vedetele din showbiz, dragostea face adesea casă bună cu afacerile, iar Beyonce şi Jay-Z nu ar putea susţine contrariul. Cu 95 de milioane de dolari câştigaţi de amândoi din iunie 2012 până în iunie 2013, cei doi formează cuplul de celebrităţi cel mai bine plătit din lume. Potrivit revistei americane „Forbes”, Jay-Z ar fi câştigat în cursul turneului întreprins 1,4 milioane de dolari pe seară, ceva mai puţin decât Beyonce, care a primit circa două milioane de dolari pe concert.

Pe locul 2 se află perechea Tom Brady şi Gisele Bundchen. Proaspeţii părinţi au câştigat aproape 80 de milioane de dolari. Datorită noului contract încheiat cu echipa New England Patriots, Tom Brady, jucător de fotbal american, a primit un bonus de 30 de milioane de dolari, iar Gisele Bundchen este top-modelul cel mai bine plătit din lume. Cei doi sunt înaintea cuplului strălucitor al filmului american, Brad Pitt şi Angelina Jolie. Viitorii soţi au câştigat împreună aproape 50 de milioane de dolari din iunie 2012 până în iunie 2013. În afară de sumele primite pentru prestaţiile actoriceşti, Brad Pitt a câştigat şapte milioane de dolari pentru reclama la parfumul Chanel no 5. Ashton Kutcher şi Mila Kunis ocupă locul al patrulea. Cu rolul din serialul „Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, Ashton Kutcher este cel mai bine plătit actor de televiziune din lume. Top 5 este completat de Kanye West şi Kim Kardashian. Părinţii micuţei North au câştigat 30 de milioane de dolari în anul fiscal trecut. Editorii de la forbes.com au întocmit acest top pe baza discuţiilor avute cu agenţii, producătorii, managerii şi alte persoane din anturajul artiştilor.