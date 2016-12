Beyonce şi Jon Bon Jovi, răpuşi de probleme de sănătate

Soliştii americani Beyonce şi Jon Bon Jovi s-au făcut „remarcaţi” prin probleme de sănătate care i-au obligat să îşi întrerupă bunul mers al turneelor pe care fiecare le efectuează separat. Cea mai gravă păţanie l-a avut ca protagonist pe Jon Bon Jovi, care a rămas fără voce în timpul primului concert din Bulgaria al formaţiei americane. Lui Jon Bon Jovi i s-a făcut rău din cauza unei alergii ce l-a obligat să coboare de pe scenă. Aproximativ 50.000 de fani din Bulgaria, dar şi mulţi din România, Grecia şi alte ţări se strânseră, marţi seară, pe Stadionul Naţional Vasil Levski din Sofia, pentru primul concert al formaţiei din turneul european Because We Can. După ce cântase timp de peste o oră, chiar înainte să interpreteze hitul ”Bed Of Roses”, Jon Bon Jovi şi-a pus mâinile la piept şi a spus că îi este foarte frig. Piesa ”In These Arms” a fost interpretată de alt membru al trupei, în timp ce Jon Bon Jovi a coborât în spatele scenei. După ce a revenit, a cântat ”Dead Or Alive” şi apoi a recunoscut că a simţit simptomele unei alergii care îl face să-şi piardă vocea. Jon Bon Jovi a spus că de vină este aerul rece, cerându-şi scuze că nu poate continua să cânte. A repetat de câteva ori că se simte foarte rău, după care a spus scurt “Trebuie să plec”, ceea ce a şi făcut, în aplauzele spectatorilor.

Fanii formaţiei prezenţi la concert au rămas cu sentimente diferite. Unii nu îşi ascund dezamăgirea că această primă întâlnire cu formaţia americană s-a terminat într-un mod nefericit şi chiar susţin că spectacolul din Sofia a fost un eşec, alţii sunt de altă părere. ”Concertul a fost foarte bun, dar nu avem ce să facem, Jon este deja în vârstă şi este normal să apară asemenea probleme”, a comentat o admiratoare. Alţii consideră că problemele lui Jon Bon Jovi au fost cauzate de aerul din Sofia. ”A trebuit să vină cineva de atât de departe, ca să ne dăm seama cât de poluat este aerul în capitala bulgară?”, a întrebat Emi, de 26 ani. ”Dacă nu luăm măsuri urgente, nimeni nu va mai veni la noi”, a adăugat aceasta. Maria, de 25 de ani, a fost de părere că nu poluarea este de vină, ci faptul că Jon Bon Jovi a venit în Bulgaria din Africa de Sud, unde climatul este foarte diferit. ”Nu îl judec pe Jon că a coborât de pe scenă, încă de la început se vedea că nu se simte bine. Mi-a părut foarte rău de el”, a spus ea.

Cântăreaţa americană Beyonce, extenuată şi deshidratată, şi-a anulat în ultimul moment un concert pe care trebuia să îl susţină marţi seară la Anvers, în nordul Belgiei. Medicii au sfătuit-o să se odihnească, din cauza deshidratării şi a unei stări de mare oboseală, se afirmă în comunicatul publicat pe site-ul Sportpaleis din Anvers, unde artista americană ar fi trebuit să cânte în faţa a 15.000 de persoane. Spectacolul va fi reprogramat cât mai repede posibil, au anunţat administratorii sălii de concerte Sportpaleis din Anvers.