Beyonce şi Lady Gaga au primit cele mai multe nominalizări la MTV Music Awards

Cîntăreţele pop Beyonce şi Lady Gaga se află în fruntea listei artiştilor cu cele mai multe nominalizări la gala premiilor MTV, ce va avea loc în luna septembrie, fiind nominalizate fiecare la nouă categorii, iar Britney Spears îşi continuă revenirea pe scena muzicală, primind şapte nominalizări. Cele trei vor concura la categoria Videoclipul Anului, Beyonce cu piesa “Single Ladies (Put a Ring on It)”, Lady Gaga cu piesa “Poker Face” şi Britney Spears cu “Womanizer”. Celelalte două nominalizări la această categorie au revenit rapperilor Kanye West cu piesa “Love Lockdown” şi Eminem cu “We Made You”.

Beyonce s-a bucurat de un succes enorm în cariera ei solo, după ce a părăsit grupul Destiny\'s Child. Pe cel de-al treilea ei album solo, intitulat “I Am... Sasha Fierce”, se află şi piesa “Single Ladies (Put a Ring on It)”, devenită Nr. 1 în clasamentele de specialitate. În 2003, cînd Britney Spears se afla pe culmile gloriei, ea şi Madonna s-au sărutat pe scenă în timpul galei MTV. Ulterior, problemele din viaţa personală i-au afectat cariera tinerei cîntăreţe americane, iar tatăl ei, Jamie Spears, a fost numit, prin decizie judecătorească, administratorul averii fiicei sale. Însă, 2008 a însemnat revenirea lui Britney Spears, care a reuşit să îşi reabiliteze imaginea şi să îşi relanseze cariera muzicală. Cel mai recent album, “Circus”, care include hitul “Womanizer”, s-a vîndut deja în peste 1,3 milioane de exemplare, de la lansarea lui, în decembrie 2008. Videoclipul piesei “Circus” a fost nominalizat la categoria Cea mai bună coregrafie. Albumul de debut al cîntăreţei americane Lady Gaga, lansat în 2008 şi intitulat “The Fame”, include şi single-ul de succes “Just Dance” şi a urcat în primele cinci poziţii ale clasamentului celor mai bune albume din SUA, Marea Britanie şi Germania. Piesa “Poker Face” i-a adus lui Lady Gaga o nominalizare la categoria Videoclipul Anului, fiind reţinută şi printre finaliştii categoriei Cel mai bun videoclip al unei cîntăreţe, unde va concura alături de Katy Perry cu “Hot N Cold”, Beyonce cu “Single Ladies (Put a Ring on It)”, Kelly Clarkson cu “My Life Would Suck Without You”, Taylor Swift cu “You Belong With Me” şi Pink cu “So What”.

Eminem cu piesa “We Made You” şi Kanye West cu “Love Lockdown” vor mai concura şi la categoria Cel mai bun videoclip al unui cîntăreţ, alături de Jay-Z cu “D.O.A. (Death of Auto-Tune)”, rapperul T.I. în duet cu Rihanna cu “Live Your Life” şi Ne-Yo cu “Miss Independent”. Printre artiştii nominalizaţi pentru prima oară în carieră la aceste trofee fac parte rockerii americani din trupa Kings of Leon şi rapperii Drake şi Asher Roth. Aceştia au fost nominalizaţi la categoria Cel mai bun cîntăreţ debutant.

Gala MTV Music Awards va avea loc la Radio City Music Hall din New York, pe 13 septembrie, urmînd să fie prezentată de actorul britanic de televiziune Russell Brand. Este unul dintre cele mai urmărite programe ale acestui post de televiziune, atît pentru celebrităţile prezente în sală, cît şi pentru performanţele live ale artiştilor invitaţi.