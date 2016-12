Beyonce şi Taylor Swift îşi dispută gala Grammy 2010

Cântăreţele americane Beyonce şi Taylor Swift au primit, miercuri seară, cele mai multe nominalizări la cea de-a 52-a gală a premiilor Grammy, ce va avea loc pe 31 ianuarie 2010, la Los Angeles, concurând la zece, respectiv opt categorii. Graţie albumului ”I Am... Sasha Fierce”, Beyonce s-a situat în fruntea clasamentului nominalizărilor, concurând la trei dintre cele mai prestigioase categorii de premii: Single-ul anului, Albumul anului şi Cea mai bună interpretă pop. Aceasta nu va avea, însă, parte de o victorie uşoară, deoarece are o concurentă puternică, o tânără senzaţie a muzicii country, Taylor Swift, nominalizată, printre altele, la aceleaşi trei categorii, cu albumul ”Fearless”, pe care se găseşte piesa ”You Belong With Me”. În vârstă de 19 ani, Taylor Swift a primit opt nominalizări la Grammy, iar specialiştii din industria muzicală anticipează o adevărată confruntare între cele două cântăreţe pentru câştigarea acestor trofee importante. Taylor Swift, artista americană cu cele mai multe albume vândute în acest an, exceptându-l pe regretatul Michael Jackson, se va prezenta la gala Grammy 2010 foarte încrezătoare, după recentele ei victorii de la American Music Awards, Country Music Association şi MTV Video Music Awards.

O altă cântăreaţă ar putea însă să infirme pronosticurile specialiştilor. Excentrica Lady Gaga a primit cinci nominalizări, inclusiv la cele mai râvnite trofee, graţie albumului ”The Fame” şi single-ului ”Poker Face”. Premiul pentru Cel mai bun album al anului este disputat şi de Dave Matthews Band, pentru ”Big Whiskey and the Groogrux King”, nominalizat şi la categoria Cel mai bun album rock şi de trupa Black Eyed Peas, pentru ”The E.N.D.” De altfel, Black Eyed Peas, Maxwell şi Kanye West au primit fiecare câte şase nominalizări la premiile Grammy. Într-o competiţie dominată în mod tradiţional de artiştii anglo-saxoni, francezul David Guetta a reuşit să impresioneze, fiind nominalizat la cinci categorii, atât în calitate de producător muzical al grupului Black Eyed Peas, pentru Cel mai bun single, pentru piesa ”I Gotta Feeling” şi pentru Albumul anului, pentru ”The E.N.D.”, dar şi ca artist solo, la categoriile Cea mai bună piesă dance, pentru ”When Love Takes Over”, Cel mai bun album dance/electro, pentru ”One Love” şi Cel mai bun remix, pentru ”When Love Takes Over”. David Guetta se află la egalitate cu rapper-ul american Jay-Z, soţul lui Beyonce.