Beyonce visează la copii

Cântăreaţa americană Beyonce s-a decis să se dedice şi vieţii de familie, aşa că acum visează să aibă copii cu partenerul ei de viaţă, Jay-Z. ”Când eşti tânără, la 18 sau 19 ani, ai energie şi forţă. Este timpul să lucrezi cât de mult poţi. Acum sunt femeie şi, pentru că am dat totul, pot să mă canalizez pe mariajul meu. Pot decide că vreau să am copii. Pot fi mamă, vreau să fiu şi să mă dedic copiilor mei”, a declarat starul de 29 de ani. În plus, vedeta a mărturisit că pauza de nouă luni pe care şi-a luat-o i-a permis să se canalizeze pe familia şi prietenii ei. ”A fost grozav să fiu soţie şi să călătoresc cu soţul meu. A trebuit să renunţ la lucruri grozave. Dar am făcut-o pentru sănătatea şi viaţa mea, pentru relaţii, nepotul, soţul, sora mea şi prietenii mei. A meritat să îmi fac timp să mă canalizez şi pe alte lucruri”, a completat vedeta.