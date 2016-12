Beyonce vrea o pauză în cariera muzicală

Cântăreaţa americană vrea să ia o pauză de şase luni în cariera muzicală, considerând că ultimul an a fost prea obositor. Interpreta piesei “Crazy in Love”, care este căsătorită cu mogulul hip-hop Jay-Z, crede că a muncit prea mult anul trecut şi că acum are nevoie de timp să se odihnească şi să se concentreze pe aspectele vieţii sale personale, inclusiv să petreacă mai mult timp cu nepotul său de 5 ani, Daniel. “În mod clar este timpul pentru o pauză, să-mi reîncarc bateriile”, a declarat Beyonce. “Mi-ar plăcea să-mi iau o pauză de şase luni şi să nu mai intru în studio. Am nevoie doar să-mi trăiesc viaţa, să-mi găsesc din nou inspiraţia”, a mai spus vedeta. De asemenea, Beyonce a declarat că vrea să facă lucruri normale - să meargă la restaurante, să urmeze câteva cursuri, să vadă filme şi piese pe Broadway.

Beyonce se află într-un punct culminant al carierei sale. În ultimii patru ani, cântăreaţa, câştigătoare a şapte premii Grammy, a fost implicată şi în producţii cinematografice. În decembrie 2006 a fost lansat filmul “Dreamgirls”, în care ea a jucat alături de actorii Eddie Murphy şi Jamie Foxx şi pentru care a obţinut o nominalizare la premiile Globul de Aur. În primăvara lui 2009 a fost lansat pe marile ecrane un nou film în care joacă Beyonce, intitulat “Obsessed”.