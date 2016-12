Bianca Brad joacă într-un film cu „Dr. Quinn”

Actriţa şi fostul model Bianca Brad revine, după o pauză îndelungată, pe platourile de filmare. După ce a trecut, recent, printr-un adevărat coşmar, logodnicul său fiind arestat în SUA şi eliberat, de câteva săptămâni, Bianca pare să fi trecut peste depresia în care intrase şi chiar şi-a reluat proiectele profesionale. Astfel, vedeta a început filmările pentru un nou film, alături de nume sonore din cinematografia internaţională. Deşi are un rol secundar, actriţa consideră proiectul un succes pe plan profesional şi un pas înainte în reluarea carierei.

„După o pauză nedorită şi mult prea prelungită, am ajuns iar pe platoul de filmare, de care mi-era un dor nebun! Am un rol mic (prea mic, da' tot sunt happy şi recunoscătoare), însă fac parte dintr-o echipă excelentă, în care am reîntâlnit câţiva dintre oamenii dragi cu care am filmat primele mele filme şi am cunoscut câţiva actori minunaţi, cu care mă înţeleg foarte bine! Acum plec iar la filmare şi am să mai fac şi alte poze, aşa că... revin. Cum spuneam ieri? O zi ca-n filmele bune să avem!“, a scris Bianca Brad pe contul ei de Facebook.

Bianca Brad face parte din echipa filmului „High Strung, alături de Janeen Damian, Nigel Barber, Jane Seymour, protagonista din „Dr. Quinn”, Jimmy Townsend, Paul Freeman, Miranda Wilson şi regizorul Michael Damian.