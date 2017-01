Bianca nu are croitorese bune pentru rochia ei

Viitoarea mireasă Bianca Drăguşanu deţine un atelier de croitorie unde au fost create, până acum, toate rochiile pe care le comercializează sub propriul nume. Deşi la nivel de haine simple totul merge bine, nu acelaşi lucru poate fi spus atunci când are nevoie de o vestimentaţie mai specială, precum rochia de mireasă. La nunta ei, de weekend-ul viitor, Bianca va purta o rochie de mireasă realizată de Ersa Atelier. A renunţat astfel la ideea de a o produce în atelierul ei, pe baza modelului mult visat. Motivul este că nu are croitorese îndeajuns de talentate pentru a face şi rochii de acest tip, după cum a mărturisit, sub anonimat, o prietenă de-a ei.