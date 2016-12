Bianca pretinde că suferă

Nu a mai surprins aproape pe nimeni faptul că Victor Slav s-a declarat hotărât să-şi încheie socotelile cu „viitoarea fostă nevastă”. Nunta lor a generat prognosticuri sumbre încă dinainte să se înfăptuiască, însă ceea ce mai reuşeşte să şocheze cât de cât opinia publică este reacţia roşcatei, care spune că suferă. Probabil că psihologii sau chiar psihiatrii ar fi cei mai avizaţi să lămurească exact de ce anume suferă.

După ce s-a plimbat singură prin Paris timp de vreo patru zile şi s-a întâlnit „printr-o coincidenţă” cu fostul iubit, Adrian Cristea, Bianca spune acum că, într-adevăr, nu merită un om ca Victor Slav lângă ea, pentru că... e prea bun! „Trec printr-o situaţie în care sufăr teribil, cumplit. Îmi asum tot ce am făcut. Toţi oamenii greşesc, vreau să fiu lăsată în pace. Sunt un om îngenuncheat. Iubesc un om pe care sunt pe punctul de a-l pierde. Singurul căruia trebuie să-i cer scuze este Victor. Cred că pot să-mi salvez căsnicia. Eu nu merit un astfel de om. El e prea bun pentru mine. În momentul de faţă consider că am pierdut tot”, a declarat Bianca, iar în urma acestei mărturisiri, orice alt comentariu îşi pierde scopul şi esenţa.