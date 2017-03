Biatlonista Eva Tofalvi și-a anunțat retragerea din activitate

Biatlonista română Eva Tofalvi şi-a anunţat miercuri retragerea din activitate, la vârsta de 38 de ani, pentru a se concentra pe viaţa de familie. Sportiva din Miercurea Ciuc a fost prezentă la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice şi a câştigat o etapă de Cupă Mondială. În 2008, la Hochfilzen (Austria), Eva Tofalvi a devenit prima sportivă din România care câştigă o etapă de Cupă Mondială la biatlon, în proba de 15 kilometri individual. Ea a debutat în Cupa Mondială în 1997, iar peste 20 de ani a concurat pentru ultima oară în acest circuit, la Oslo, în proba de urmărire. A fost purtătoarea drapelului României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver, din 2010.

„Nu sunt 100% sigură, dar simt că este momentul să mă aşez la casa mea şi să-mi întemeiez o familie. Ştiu că Jocurile Olimpice se apropie, dar nu cred că sunt capabilă să mai investesc energia necesară pentru un astfel de eveniment. Ador să concurez şi schiatul mai presus de toate, aşa că îmi vor lipsi. Totuşi, nu-mi vor lipsi stresul şi călătoriile lungi şi dese. Abia aştept să stau acasă o perioadă mai lungă de timp, alături de partenerul meu. Cred că a venit momentul să schimb totul în viaţa mea.

Câştigarea unei etape de Cupă Mondială este cea mai frumoasă amintire. Nu doar prin prisma victoriei, dar şi datorită muncii enorme pe care am depus-o. La acea vreme nu aveam o echipă în adevăratul sens al cuvântului alături de mine. Echipamentul nu era la fel de bun ca acum şi nu aveam doctori sau antrenori, aşa cum se întâmpla cu sportivele din Norvegia, spre exemplu. De aceea, succesul de la Hochfilzen a fost special, a trebuit să muncesc de două ori mai mult decât restul, ca să compensez pentru neajunsuri”, a declarat Eva Tofalvi pentru site-ul Uniunii Internaționale de Biatlon.

Eva Tofalvi consideră că acest sport a progresat foarte mult în ultimii ani şi observă tot mai multe fete implicate în fenomen, care s-au născut în anul debutului ei la Cupa Mondială. „În 20 de ani s-au schimbat foarte multe lucruri în biatlon. Acum se fac lucrurile mai profesionist, toată lumea este mai concentrată pe carieră. Cred că abordam acest sport mai lejer în trecut. Acum văd fete care s-au născut în preajma anului în care am debutat la Cupa Mondială şi care sunt foarte motivate să realizeze performanţe la vârste mult mai fragede, în comparaţie cu perioada mea. Mă bucur că mi-am încheiat activitatea tot la Oslo, unde am debutat. Sunt mulţumită de tot ce las în urmă, au fost multe momente memorabile. Am purtat drapelul României la trei ediţii diferite ale Jocurilor Olimpice, mi se pare un lucru special. Provin din minoritatea maghiară şi sunt mândră că am avut onoarea de a mi se permite să reprezint România”, a spus Tofalvi.

Eva Tofalvi a vorbit şi despre viitorul ei în afara biatlonului. „Mă voi stabili la Harghita Băi. Am o mică afacere acolo, un hotel, care merge foarte bine. Voi deschide şi un magazin cu articole sportive. Nu cred că voi rămâne în fenomenul biatlonului, în acest moment mi se pare prea stresant”, a conchis românca.