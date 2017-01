Biblia, pe un cip mai mic decît o gămălie de ac

Cercetătorii israelieni au anunţat că au reuşit să transpună o versiune a Bibliei pe un cip mai mic decît o gămălie de ac, cele 300.000 de cuvinte în ebraică fiind imprimate pe cipul de silicon la Institutul Tehnologic din Haifa. Scopul proiectului este să mărească interesul tinerilor faţă de nanoştiinţă şi nanotehnologie. Recordul pentru cea mai mică Biblie aparţine unui exemplar cu lungime de 3,4 centimetri, lăţime de 2,8 centimetri şi grosime de un centimetru, care cîntăreşte 11,75 de grame şi are 1.514 pagini. Nano-Biblia care are o suprafaţă de 0,5 milimetri pătraţi este scrisă pe o suprafaţă de silicon acoperită cu un strat subţire de aur şi a fost inscripţionată cu un dispozitiv numit Focused Ion Beam (Fib). Următorul proiect al cercetătorilor institutului israelian este fotografierea Bibliei şi expunerea imaginilor pe un perete de mari dimensiuni din interiorul Facultăţii de Fizică. În imaginea care va avea dimensiunile de şapte pe şapte metri, se va putea citi întreaga Biblie cu ochiul liber. În apropierea imaginii va fi amplasată Nano-Biblia, care are dimensiunile unui cristal de zahăr.