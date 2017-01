„Biblionet”, în dezbatere la Biblioteca Judeţeană

Reprezentanţii International Researche & Exchanges Board (IREX), care se ocupă de implementarea, în România, a programului Fundaţiei Bill&Melinda Gates, „Biblionet”, directorul programului, Paul Baran şi directorul adjunct, Scott Andersen, sunt aşteptaţi, astăzi, la Constanţa. Prezenţa lor se datorează dezbaterii privind implementarea, în judeţul Constanţa, a Programului Naţional „Biblionet - Lumea în biblioteca ta”, susţinut financiar de fundaţia americană, cu sprijinul autorităţilor locale şi judeţene. La acest eveniment sunt invitaţi primarii din localităţile judeţului Constanţa, pentru a discuta cu reprezentanţii IREX despre beneficiile pe care le oferă comunităţii programul „Biblionet”. Evenimentul se desfăşoară astăzi, de la ora 11.30, la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”.

Acces gratuit la internet. Instituţia de cultură constănţeană este una dintre cele 12 biblioteci care au reuşit performanţa de a fi selectate, din anul 2009, în programul „Biblionet - Lumea în biblioteca mea”, la care au aplicat 31 de instituţii judeţene din cele 41 care există la nivel naţional. Programul are ca scop reducerea deosebirilor şi egalizarea şanselor de acces la informaţie şi comunicare între „bogaţii” şi „săracii” informaţiei, prin înfiinţarea, în bibliotecile publice, a unor Centre de Internet pentru Public (CIP). Astfel de centre au fost deja deschise în numeroase localităţi constănţene.

Programul „Biblionet” constă în donarea către bibliotecile publice din România de echipamente IT cu acces gratuit la internet, în programe de instruire pentru bibliotecari, precum şi în acţiuni de sensibilizare a publicului larg faţă de lectură şi rolul instituţiei bibliotecii în viaţa comunităţii. „Biblionet” face parte din programul desfăşurat la nivel mondial de „Global Libraries”, fiind iniţiativa Fundaţiei Bill&Melinda Gates, iar administratorul pentru România este organizaţia IREX. Programul are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecile publice româneşti şi autorităţile locale.