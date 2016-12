„Biblionet” şi beneficiile lui pentru bibliotecile publice din Constanţa

Reprezentanţii International Researche & Exchanges Board (IREX), care se ocupă de implementarea, în România, a programului Fundaţiei Bill&Melinda Gates, „Biblionet”, s-au întâlnit, ieri, cu primarii, reprezentanţii autorităţilor locale şi bibliotecarii din judeţul Constanţa, pentru a discuta despre beneficiile pe care le oferă „Biblionet”. Evenimentul, care a avut loc în aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”, s-a bucurat de prezenţa directorului programului „Biblionet”, Paul Baran, a directorului adjunct, Scott Andersen şi a managerului training IREX, Camelia Crişan, gazde fiind directorul interimar al bibliotecii, Adriana Gheorghiu şi coordonatorul metodic al programului „Biblionet” pentru judeţul Constanţa, Ştefan Pleşoianu.

Evenimentul s-a deschis cu un moment de reculegere în memoria directorului BJC, Liliana Lazia şi a bibliotecarei Florentina Stan din localitatea Ciocârlia. La această dezbatere au fost invitaţi toţi bibliotecarii din direcţiile publice din România, iar prin Direcţia de Cultură a Consiliului Judeţean Constanţa, au fost invitaţi primarii din judeţ sau reprezentanţii lor.

36 CIP, în 32 de localităţi. „La nivelul judeţului Constanţa, avem 17 Centre de Internet pentru Public (CIP) din 2009, încă 16 din 2010 şi încă trei pentru care am depus aplicaţia acum. Aşadar, avem 36 CIP, în 32 de localităţi. Centrele „Biblionet” oferă acces gratuit la internet pentru public, dar şi la baze de date, la programe şi cursuri online. Oferă o paletă întreagă de servicii şi prin parteneriate”, a spus coordonatorul metodic al programului „Biblionet” pentru judeţul Constanţa, Ştefan Pleşoianu.

„Programul Biblionet a dat viaţă bibliotecii. Încă din ianuarie 2010, de când a fost instalat, a adus lumea în biblioteca comunală a localităţii, a atras mult mai mulţi cititori. Este sprijin în egală măsură pentru elevi, pentru cei de vârstă mijlocie, dar şi pentru înţelepţi cu părul alb. Programul „Biblionet” este în atenţia administraţiei publice locale, în ideea în care noi aveam obligaţia să lărgim spaţiul în acest moment. Susţin cu tot sufletul ca în toate comunele României să existe „Biblionet”-ul”, a spus primarul comunei Cumpăna şi preşedinte al Asociaţiei Comunelor din România, ec. Mariana Gâju.

„Biblionet” face parte din programul desfăşurat la nivel mondial de „Global Libraries”, la iniţiativa Fundaţiei Bill&Melinda Gates, iar administratorul pentru România este organizaţia IREX. Programul are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecile publice româneşti şi autorităţile locale.