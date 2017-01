Bica despre anchetarea lui Coldea: La cât de influenți sunt, nu se va întâmpla ceva

Alina Bica susține că este rezervată cu privire la rezultatele anchetei în cazul lui Florian Coldea și spune, într-o declarație pentru MEDIAFAX, că vede totul ca “o perdea de fum”, pentru a scoate SRI din scandal, afirmând că îl vede pe Coldea implicat în filajul său la Paris.

"Eu sunt rezervată, nu cred că se va întâmpla ceva semnificativ, dar e doar convingerea mea. La cum sunt dumnealor, la cum sunt poziționați și cât de influenți sunt, nu cred că se va întâmpla ceva. Da, cred că va fi ca în 2007, cred că e o formă de a scoate serviciul, de a pune o perdea de fum. Asta este convingerea mea, acum o să vedem, poate sunt eu prea sceptică.O mulțime de persoane au discutat și au spus în fața instanțelor de judecată lucruri care le cunoșteau și nu s-a întâmplat nimic, faptul că denunțul în ceea ce îl privește s-a clasat după câteva zile fără niciun fel de verificare", a declarat Alina Bica, sâmbătă.

Fostul procuror șef al DIICOT susține că îl consideră pe Florin Coldea implicat în operațiunea de filaj asupra sa și a Elenei Udrea la Paris. "Eu am afirmat public că eu cred că are implicare, că știa și că apariția pozelor este legată de persoana domniei sale", a adăugat Bica. Aceasta susține că în situația de față Laura Codruța Kovesi ar trebui "să beneficieze de tratamentele" de care au avut parte și alți magistrați asupra cărora au planat suspiciuni. "Cred că doamna Kovesi ar trebui să beneficieze de tratamentele pe care le-a recomandat în cazul altor persoane aflate în poziția dumneaei.. Cred că regulile pe care le-a tot proclamat la televizor și în spațiul public referitor la suspiciuni si anticorupție ar trebui să și le aplice, să îi fie aplicate și dumneaei. Eu cred că suntem egali în fața legii toți,nu?! Probabil nu comentează declarațiile unui inculpat fugar, dar procurorii și dumneaei au știut să ia de bune declarațiile altor inculpați arestați, pe care le-au considerat foarte credibile. Cred că ar trebui să își aplice ei însăși propriile reguli și propriile proceduri pe care le-a aplicat altora, așa cred", declară Alina Bica. Serviciul Român de Informaţii a anunţat joi că la nivelul serviciului a fost constituită o comisie de verificare, până la finalizarea acestora, prim-adjunctul SRI, Florian Coldea, fiind pus la dispoziţia directorului structurii.

Sebastian Ghiţă a difuzat, pe postul România TV, şapte înregistrări în care face declaraţii despre Florian Coldea, prim-adjunctul directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, procurorul şef al DNA, susţinând că avea o relaţie de prietenie cu aceştia.

În cazul Alina Bica, judecată în mai multe procese la cererea DNA, instanţa supremă era aşteptată să pronunţe joi prima decizie în dosarul în care fost şefă a DIICOT, Alina Bica, este acuzată că ar fi primit bani de la omul de afaceri Horia Simu. ÎCCJ a hotărât să repună cauza pe rol pentru a se discuta schimbarea de încadrare juridică.

În declarația acordată MEDIAFAX, Bica susține că vede decizia ca una "bună" și că speră la achitare.

"Consider un pas înainte în a arăta că nu sunt faptele de care am fost acuzată. Consider un lucru bun și cred că în final se va încheia cu achitare.", a adăugat Alina Bica.