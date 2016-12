Bica, la Penitenciarul Târgşor, între deţinute pe care chiar ea le-a trimis după gratii

Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, a ajuns într-un soi de Purgatoriu personal: Penitenciarul Târgşor. Dincolo de ideea de închisoare, aici Bica s-a întâlnit cu multe dintre personajele din dosarele pe care chiar ea le-a instrumentat, iar primirea care i s-a făcut nu a fost tocmai... călduroasă. Laura Voicu, avocata Alinei Bica, o plânge pe aceasta şi povesteşte prin ce trece clienta ei. Întrebată ce face Alina Bica, Laura Voicu a răspuns: "Groaznic". Avocata a precizat că fosta şefă a DIICOT a fost transferată, după trimiterea în judecată, la Penitenciarul de Femei Târgşor, unde se află în carantină şi stă singură în cameră. "Este o măsură legală, dar nu normală. Probabil este doar o coincidenţă că, într-o zi de miercuri, primul mandat de arestare preventivă (în cazul Alinei Bica, n.r.) a fost înlocuit cu arest la domiciliu, iar eu am fost ridicată. Şi poate, ca o altă coincidenţă, că, în ziua în care am ridicat problemele legate de excepţiile pentru dosarul Bica 2, ea a fost mutată la Târgşor", a adăugat Voicu. Întrebată cum s-a acomodat Alina Bica în penitenciar, avocata a spus că, din câte a înţeles, angajaţii de acolo sunt respectuoşi, dar speră ca aceştia să o protejeze, întrucât la Târgşor sunt multe deţinute care au fost anchetate de DIICOT. "Este într-un penitenciar în care, atunci când traversează curtea penitenciarului, cele 200 de deţinute de acolo îi strigă foarte multe, pentru că majoritatea dosarelor lor au fost făcute de Bica la DIICOT. Este îngrozitor. Sunt convinsă că domnii de acolo vor da dovadă de profesionalism desăvârşit şi o vor proteja", a mai declarat Voicu. Întrebată dacă Bica nu se aştepta să ajungă la Penitenciarul Târgşor, Voicu a spus: "Să nu uităm că noi am avut o cerere admisă de reprezentantul DNA, prin care am solicitat ca doamna Bica să fie încarcerată, măcar pe această fază a cercetării, în Arestul Central, dar a fost mutată instant".

Avocata a făcut aceste afirmaţii la intrarea în sediul DNA, unde a fost citată să se prezinte în dosarul în care procurorii o acuză de fapte de corupţie. "Este prima dată când o să mă văd cu doamna procuror care m-a trimis jos 24 de ore", a spus Laura Voicu, făcând referire la reţinerea sa pentru 24 de ore, în 19 martie, în dosarul în care este acuzată că a atestat ilegal că un bărbat este avocat stagiar în Baroul Bucureşti şi l-a trimis să o reprezinte la DNA. Curtea de Apel Bucureşti a decis, în 20 martie, ca Laura Voicu să fie cercetată sub control judiciar.