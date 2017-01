Bicentenar Abraham Lincoln la American Corner

American Corner Constanţa, produsul unui parteneriat între Ambasada SUA la Bucureşti şi Universitatea “Ovidius” Constanţa, a celebrat, ieri, timp de două ore, “bicentenarul Abraham Lincoln”, printr-o activitate intitulată “The Time of the Lincolns”. Moderatorul evenimentului, profesor Fulbright Cristina Mitrovici, a susţinut o scurtă prezentare pentru studenţii participanţi, invitîndu-i apoi să vizioneze filmul “Abraham and Mary Lincoln - A house Divided” o producţie David Grubin. Discuţiile deschise pe marginea subiectului filmului purtate între moderator şi invitaţi au fost remarcabile. Participanţii au fost studenţii din anul 1, înscrişi la masteratul Studii Americane din cadrul Facultăţii de Litere a universităţii constănţene. Gazda evenimentului, coordonatorul American Corner, Claudia Baicu, a pus la dispoziţia tuturor celor prezenţi, un Newsletter cu informaţii pe marginea temei alese, cît şi nelipsitele materiale informative despre viaţa, cultura şi civilizaţia Statelor Unite ale Americii.